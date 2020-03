Shabani Nonda, météore jaune et rouge accueilli sur les notes de La Lambada

“Shabani Nonda la la la la la la la la la …” au rythme de ‘La Lambada’. C’est le refrain que les fans roms ont payé à l’attaquant congolais les jours de son arrivée dans la capitale, en 2005. L’histoire avec Roma, cependant, malgré les locaux n’était pas vraiment excitante pour Nonda. Footballeur né à Zurich, après trois saisons en Suisse, il s’installe à Rennes. Là, il s’est fait un nom à Monaco et en Principauté, il a vécu les meilleures saisons de sa carrière, touchant même la victoire de la Ligue des champions, qui a ensuite disparu à cause du Porto de José Mourinho. En 2005, las du rôle de douzième homme, il accepte la cour de Rome mais comme dit après une seule saison pas passionnante il émigre en Angleterre, à Blackburn, avant de terminer sa carrière par un mandat de trois ans à Galatasaray. Avec la République démocratique nationale du Congo, il a fait d’excellentes choses, marquant 32 buts en 49 apparitions. Dans sa carrière, il a remporté une Coupe de la Ligue française, une Super Coupe d’Italie, un championnat de Turquie et une Super Coupe de Turquie. Aujourd’hui, Shabani Nonda fête ses 43 ans.

Michael Konsel, Igor Kolivanov, Gianluca Atzori, Garry Monk, Emilson Cribari, Rodrigo Taddei, Zlatan Muslimovic, Nicolas Frey, Kevin PRince Boateng, Jonathas et Pietro Iemmello sont également nés aujourd’hui.