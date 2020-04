‘Shaggy’ Martínez lance une critique sincère de l’Amérique

L’un des joueurs qui a le plus surpris le dernier tournoi était sans aucun doute José Shaggy Martínez, qui a montré un très bon niveau avec Monarcas Morelia et l’a même emmené jouer les demi-finales avec l’équipe du Michoacán. Finalement, ils sont tombés entre les mains des Eagles of America et n’étaient qu’à un pas de la grande finale.

Dans une interview pour le journal AS México, le joueur de Monarcas Morelia a rappelé précisément son temps dans les Águilas del América, l’équipe où il a commencé sa carrière et a fini par avouer qu’il n’a pas quitté de la meilleure manière et non pas parce qu’il ne le voulait pas, mais plutôt qu’il s’est senti déprécié au sein de l’équipe bleu-crème à l’époque:

“J’aurais aimé quitter le club Coapa différemment, où j’étais peu apprécié à l’époque où je défendais les couleurs de l’Amérique à l’époque.” Il a déclaré.

Martínez a avoué que dans les moments où il a défendu les couleurs de l’Amérique, il y avait des footballeurs qui croyaient plus qu’ils ne le faisaient vraiment sur le terrain, mais il a décidé de ne pas révéler les noms de ces joueurs:

“Il y avait des compagnons qui se sont sentis touchés par la Vierge, dont la renommée les a touchés”, a-t-il rappelé.

Actuellement, Martínez est le starter incontesté de Monarcas Morelia, où il est devenu un footballeur apprécié des fans.