Shanghai Shenhua offre à Odion Ighalo une énorme extension de contrat

Selon Shanghai Sports, le club local d’Odion Ighalo, Shanghai Shenhua, lui a proposé une prolongation de contrat de deux ans d’une valeur supplémentaire de 42 millions de livres sterling.

L’accord actuel du Nigérian court jusqu’en 2022 mais, selon le rapport, «le club chinois veut récompenser l’attaquant nigérian pour sa bonne forme à [Manchester] United, où il a marqué quatre buts lors de ses trois premiers départs. »

“Ighalo attendra de voir si on lui propose un contrat permanent à Old Trafford avant de décider de son avenir”, affirme Sky.

La nouvelle signale la détermination de la partie chinoise à garder son homme vedette, qui a marqué 10 buts en 19 matchs pour le club avant d’être prêté aux Red Devils en raison du coronavirus.

Le jeune homme de 30 ans serait disposé à accepter une réduction de salaire de 50% pour signer un contrat permanent à Old Trafford.

La décision de Shenhua mettra à l’épreuve la résolution d’Ighalo. En supposant que tout accord proposé par United se ferait sur une base de 3 ans, la valeur totale de ce contrat serait d’environ 20 millions de livres sterling, la nouvelle offre de la partie chinoise totalisant environ 65 millions de livres sterling.

Même le plus ardent des fans de Manchester United et le plus fidèle des joueurs clignerait au moins avant de laisser passer l’occasion de gagner 45 millions de livres supplémentaires.

Il y a eu beaucoup de discussions sur la question de savoir si les Red Devils devraient rendre le mouvement d’Ighalo permanent, mais c’est une chose de prendre cette décision et une autre de s’entendre avec le joueur et son club de vente.

Les rapports diffèrent quant à savoir si l’accord de prêt nigérian à United comprend une option d’achat. La dernière décision de Shenhua suggère que United a cette option, ce qui signifie que la seule façon pour le club chinois de garder son homme serait de l’inciter à rester avec une offre de contrat comme celle-ci.

