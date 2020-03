Shaqiri pourrait devenir la dernière sur la liste des brillantes ventes d’Edwards à Liverpool – HITC

Michael Edwards a été le principal responsable des incroyables bénéfices de transfert de Liverpool au cours des dernières années.

Avant que Jurgen Klopp ne prenne le contrôle de Liverpool, l’activité de transfert des Reds était discutable dans certains domaines. Les accords visant à faire entrer Mario Balotelli et Christian Benteke, entre autres, se sont révélés être de terribles affaires, mais les choses ont complètement changé.

Michael Edwards est devenu une épine pour de nombreuses équipes qui cherchent à recruter des joueurs de Liverpool et le directeur sportif des Reds a aidé son club à réaliser des profits incroyables au cours des dernières années.

Liverpool a obtenu plus de 40 millions de livres sterling de Bournemouth depuis 2016 avec les ventes de Jordan Ibe, Dominic Solanke et Brad Smith. (TalkSport) Harry Wilson pourrait bien être la prochaine vente énorme sur la côte sud s’ils décident de le signer définitivement en été.

Les flops du club Mamadou Sakho (26 millions de livres sterling – BBC) et Christian Benteke (27 millions de livres sterling – BBC) ont également rapporté au club plus de 50 millions de livres sterling et Edwards pourrait conclure une autre brillante vente avec Xherdan Shaqiri lors du prochain mercato d’été.

Le Liverpool Echo a affirmé que l’équipe de Jurgen Klopp voulait 28 millions de livres sterling pour Xherdan Shaqiri cet été. L’international suisse a été signé à Stoke City pour 13 millions de livres sterling (BBC) à l’été 2018 et a principalement été un joueur marginal.

Shaqiri a joué 10 fois cette saison avec seulement trois de ces apparitions depuis le début. Le joueur de 28 ans est l’un des favoris pour quitter le club en été et si Liverpool peut gagner 28 millions de livres sterling grâce à sa vente, ce serait une entreprise remarquable.

Un bénéfice de 15 millions de livres sterling sur un joueur qui a 40 fois pour les Reds et qui ne marque que sept buts serait un autre point fort de la fantastique liste de ventes rentables d’Edwards et les fans de Liverpool devraient être incroyablement reconnaissants envers son travail au fil des ans.

