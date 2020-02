Shaun Bartlett: J’ai adoré Charlton dès la minute où je suis arrivé et je le fais toujours

En profondeur

Shaun Bartlett a joué pour quatre clubs différents sur trois continents différents au début de sa carrière – mais il savait qu’il avait trouvé un endroit pour appeler à la maison au moment où il a franchi les portes de Charlton.

Bartlett a commencé sa carrière avec Cape Town Spurs dans son Afrique du Sud natale, mais en aidant Bafana Bafana à remporter la Coupe d’Afrique des Nations 1996 lors du premier tournoi après la fin de l’apartheid, le jeune attaquant a été annoncé à un public plus large et a conduit à un déménagement à Colorado Rapids , l’une des 10 équipes impliquées dans le lancement de la Major League Soccer, un tournant décisif pour le football américain.

“En tant que jeune joueur, j’ai d’abord été surpris de faire partie de l’équipe”, explique Bartlett au sujet du succès de la CAN. «J’étais l’un des deux jeunes joueurs, moi-même et Mark Fish. Pour avoir l’opportunité de jouer dans le tournoi, c’était le tremplin dont j’avais besoin.

«C’était assez difficile, d’aller dans une nouvelle ligue où le sport lui-même était très peu familier aux gens du pays. Vous essayez évidemment d’aider autant que possible à faire connaître le jeu et à informer le public sur le sport. Mais ce fut une grande expérience pour moi et cela m’a préparé à la vie en dehors de l’Afrique du Sud. »

Deux ans après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations, Bartlett a été impliqué dans une autre percée majeure qui a propulsé sa carrière au niveau supérieur. L’Afrique du Sud s’est qualifiée pour sa première Coupe du monde et, bien qu’ils aient été éliminés en phase de groupes, l’attaque de l’attaquant lors d’un match nul 2-2 avec l’Arabie saoudite n’est pas passée inaperçue.

Il a déménagé en Suisse pour rejoindre le FC Zurich et y a passé deux ans, marquant huit buts en huit matchs en Coupe UEFA lors de sa première saison en Europe alors qu’ils atteignaient les 16 derniers.

Trouver une maison

Comme des millions de jeunes à travers le monde, Bartlett avait grandi en regardant le football anglais. C’était son rêve de jouer en Premier League, et en 2000, il s’est concrétisé.

Charlton Athletic se portait bien depuis son retour dans l’élite, mais se retrouva soudainement dans le besoin urgent d’un autre attaquant – et venant de signer Fish, les Addicks étaient dirigés vers son coéquipier international.

“Il y avait un problème à Charlton à l’époque, avec un attaquant appelé Andy Hunt”, explique Bartlett. «Il a fait la pré-saison et allait bien, mais au cours des deux premières semaines de la saison, il a développé une maladie où il ne pouvait pas s’entraîner ou courir pendant longtemps. C’est à ce moment que Charlton a commencé à chercher un attaquant en prêt.

«Mark Fish et moi-même partagions le même avocat sportif, et il m’a évidemment recommandé. Keith Peacock, qui était le directeur adjoint à l’époque, est venu en Suisse pour me regarder plusieurs fois et en quelques semaines, je me suis retrouvé à Sparrows Lane en train d’être emmené dans les installations.

«J’ai adoré le club et j’ai adoré les installations dès la minute où je suis arrivé. Plus j’y participais, en termes de rencontre avec les joueurs et toutes les personnes impliquées dans le club, je savais que cela me convenait parfaitement. En ce qui concerne les valeurs du club, je savais que c’était un endroit où je pouvais bien m’intégrer. »

Après une brève apparition en tant que remplaçant lors d’une défaite 3-0 contre Liverpool, Bartlett a fait ses débuts à domicile contre Manchester United, l’équipe qu’il avait longtemps suivie de loin. Soudain, il partageait le même terrain avec leurs joueurs vedettes – David Beckham, Roy Keane et Ryan Giggs.

Bartlett les a éclipsés toute la journée, annonçant son arrivée en Premier League avec un doublé contre les champions en titre, qui continueraient à remporter le titre à nouveau cette saison.

«Je me souviens que ma femme m’a demandé à quelques reprises, avant le match, si j’allais célébrer si je marquais. J’étais tout à fait catégorique qu’il n’y avait aucun moyen que j’allais marquer. Je jouais contre l’équipe qui avait remporté le triplé l’année précédente, donc je pensais qu’il n’y avait aucun moyen que j’allais avoir un reniflement au but », dit-il.

«Lorsque vous regardez à nouveau le match et que vous voyez ma célébration du premier but, je viens de courir avec enthousiasme. Heureusement, les portes étaient fermées, sinon j’aurais probablement manqué le stade. C’était une de ces choses qui durera très longtemps dans la mémoire. Pas seulement pour moi, mais aussi pour les fans de Charlton. »

Ces deux en-têtes après Raimond van der Gouw étaient le début parfait pour Bartlett, qui était toujours en train de s’adapter au rythme effréné du football anglais.

“La vitesse du jeu a été incroyablement rapide”, dit-il. «Les deux premières semaines, il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer. Ça faisait toujours 100 milles à l’heure et il fallait être en excellente condition physique pour affronter les meilleurs de la ligue. Je pense que cela a été la plus grande révélation. »

Clé du succès

Charlton finirait neuvième cette saison et s’imposerait dans le mobilier de Premier League au cours des prochaines années. Avec un manager astucieux à Alan Curbishley, un groupe de joueurs engagés et une gestion sensée d’en haut, ils ont constamment surperformé avec un budget limité.

“Je pense que cela doit revenir au club lui-même, à la direction et à l’équipe technique”, explique Bartlett. «La façon dont ils sélectionnent les joueurs pour venir rejoindre l’équipe et obtenir des résultats contre les grands clubs.

«Peut-être que nous n’étions pas toujours les favoris, mais nous avons toujours réussi à tirer le meilleur parti les uns des autres, puis à surprendre les adversaires avec les performances que nous avons faites.

«Nous avons terminé septième de la ligue un an. C’était une de ces saisons où rien ne pouvait aller mal pour Charlton, et le soutien à The Valley était toujours incroyable en ce qui concerne le fait de prendre du retard sur l’équipe. »

Sans surprise, Bartlett réserve des éloges à Curbishley, ajoutant: «Je pense que c’est un manager qui peut non seulement motiver les joueurs mais aussi vous donner tous les détails possibles afin de rivaliser avec l’adversaire.

«Il avait également un bon numéro deux à Mervyn Day. Ils disent toujours qu’en tant que manager, vous n’êtes pas aussi bon que votre numéro deux.

«Mervyn était ce tampon entre les joueurs et Curbishley. Nous avions probablement plus de contacts avec Mervyn régulièrement, mais sans aucun doute Curbishley a toujours su tirer le meilleur parti de ses joueurs. »

Au cours de six saisons agréables, Bartlett a disputé 139 matchs avec Charlton, marquant 26 buts. Ce total comprenait une volée battante contre Leicester qui a remporté le but du match du jour de la saison 2000-01.

Son départ a coïncidé avec celui du directeur de longue date du club et d’une grande partie de l’équipe, marquant la fin d’une époque. Une spirale descendante s’installe.

«Pour moi, c’était le bon moment. Non seulement avec la fin de mon contrat, mais Curbishley a évidemment également quitté le club, avec 12 autres joueurs.

«Je pense que la vision du club a légèrement changé. Ils ont senti qu’ils devaient pousser pour l’Europe et voir comment ils pourraient amener le club au niveau suivant.

«Je pense qu’avec le recul, on pourrait dire que c’était une grosse erreur parce que tout a à peu près reculé à partir de là, avec la relégation au Championnat puis à la Ligue 1. Je pense que cela a considérablement endommagé le club alors qu’il aurait dû simplement conserver son statut de Premier League et participer à la mi-table chaque année. »

Il y a des volées – et puis il y a * ces * volées 😱

Un étourdissant de Shaun Bartlett continue le compte à rebours @TAGHeuer pour la nouvelle saison #PL. pic.twitter.com/VPoXcotoIb

– Premier League (@premierleague) 25 juillet 2017

La baisse a été difficile à surveiller pour Bartlett, mais de retour dans le deuxième niveau au moins, il semble finalement que Charlton soit de retour sur une base solide.

“Même au cours de la dernière décennie, je suis régulièrement resté en contact avec les joueurs et les membres du club”, explique Bartlett. «J’ai toujours soutenu le club à distance et c’est bien de les revoir dans le championnat.

«Maintenant, avec la prise de contrôle également, j’espère que les choses s’amélioreront à nouveau et que le club pourra recruter des joueurs qui pourront les ramener en Premier League. Je pense que c’est un club qui appartient à la Premier League. Pas seulement pour le soutien, mais aussi pour cette partie de la région. »

La vie de coach

Après avoir quitté Charlton, Bartlett est retourné en Afrique du Sud et a terminé de jouer en 2009. Il a commencé sa carrière d’entraîneur trois ans plus tard, aidant Golden Arrows dans la division supérieure, et est maintenant directeur adjoint de Kaizer Chiefs.

“Nous allons bien pour le moment”, dit-il. «Nous sommes au sommet de la ligue et nous ne l’avons pas gagné depuis cinq ans, c’est quelque chose que nous voulons vraiment faire cette saison et apporter de la gloire au club. C’est aussi le 50e anniversaire du club, donc c’est une année énorme pour nous.

«Le coaching est beaucoup plus stressant. En tant que joueur, vous prenez juste soin de vous. Vous n’avez pas à vous soucier de tout le monde. En tant que directeur adjoint ou entraîneur-chef, vous avez probablement entre 30 et 50 personnes avec qui vous devez travailler et vous assurer que le club est dirigé dans la bonne direction.

«C’est très, très différent, mais j’apprécie chaque jour. Chaque jour est un défi, mais c’est ça le football et j’essaie de m’assurer que je peux tirer le meilleur de moi-même et des joueurs. “

Les premières expériences de Bartlett dans la vie et le football l’ont amené à développer une forte mentalité et une éthique de travail implacable, qu’il a toujours portée avec lui depuis. Ces qualités lui ont bien servi en tant que joueur et continuent également d’influencer son travail d’entraîneur.

«Il faut travailler pour réussir quoi que ce soit», dit-il. «C’est à peu près la même philosophie que j’ai eue tout au long de ma carrière. J’essaie toujours d’être meilleur que la veille. Quand j’ai eu des opportunités, je devais m’assurer de les saisir des deux mains. »

Et, sur le terrain, ses deux pieds aussi.

Par Sean Cole

