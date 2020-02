Shaw met en évidence une tendance inquiétante dans les résultats de Man Utd; rues moment de la pause

Date de publication: dimanche 2 février 2020 14h50

Luke Shaw admet que le camp d’entraînement hivernal de Manchester United est arrivé au mauvais moment après avoir été tenu à un match nul et vierge par les Wolves.



La dernière place de la Ligue des champions est à gagner cette saison, compte tenu de l’incohérence des équipes derrière Liverpool, Manchester City et Leicester.

Le quatrième match nul 2-2 de Chelsea contre ce dernier a donné à United une chance de briser l’écart à six points, mais l’affrontement de samedi soir avec les Wolves s’est terminé sans but alors que les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont glissé au sixième.

Interrogé sur l’état d’esprit dans le vestiaire après le match, l’arrière latéral optimiste Shaw a déclaré: «Pour être honnête, vraiment, vraiment déçu, surtout avec la façon dont les jeux se sont déroulés récemment.

«Nous n’avons pas accumulé trop de points et la journée d’aujourd’hui a été énorme pour nous, surtout avec Chelsea qui a perdu des points.

«Il semble que cela continue. Les équipes qui nous entourent perdent des points et nous ne finissons pas par combler l’écart et nous en souffrons et nous devions gagner aujourd’hui.

“Maintenant, nous n’avons pas un match si tôt et c’est assez ennuyeux, mais nous allons faire une petite pause et bien sûr, nous attendons avec impatience le grand match à notre retour.”

Uni ont eu un calendrier frénétique de matches hivernaux et n’ont plus de match jusqu’à ce qu’ils se rendent à Chelsea, le 17 février, avec les quatre premiers rivaux, avec un camp par temps chaud en Espagne.

“Peut-être que c’est agréable d’avoir une pause, mais d’un autre côté, comment s’est déroulé le match aujourd’hui, je préfère avoir un match au coin de la rue afin que nous puissions arranger les choses parce que nous en avons besoin”, a déclaré Shaw.

“Mais ce n’est pas le cas, il y a la pause.

“Nous allons nous regrouper, faire une petite pause mais visiblement se concentrer car ce n’est pas encore la fin de la saison.

«Écoutez, (Chelsea) est un match énorme et nous semblons aimer y jouer.

«Nous les avons probablement beaucoup joués également dans les coupes et tout ça.

«Nous aurons quelques jours de congé et nous nous entraînerons très fort pour nous préparer à ce match, car nous savons que ce sera difficile.

“Nous voulons combler l’écart et nous devons les battre.”

United devra faire preuve de tranchant pour obtenir une victoire bien méritée à Stamford Bridge, n’ayant pas réussi à marquer lors de trois matches de Premier League successifs pour la première fois depuis octobre 2016.

Bruno Fernandes, qui a signé de grosses sommes d’argent, était la plus grande menace des géants d’Old Trafford samedi, le milieu de terrain réalisant une performance prometteuse à ses débuts.

“Il n’a pu s’entraîner avec nous qu’une seule fois et ce fut une séance très légère”, Shaw dit à MUTV.

“Mais nous avons tous hâte de voir ce qu’il peut apporter, et nous avons vu que c’est un joueur fantastique. Tout le monde sait qu’il l’est.

«Bien sûr, ce n’était pas un match facile aujourd’hui, mais je pensais qu’il se débrouillait bien et qu’il y avait de bons signes de choses à venir.

“Nous allons tous l’aider et nous avons un bon camp d’entraînement pour qu’il se sente le bienvenu.”

Les Wolves avaient leur propre débutant portugais sous la forme de Daniel Podence et se rendront également en Espagne à la fin d’un match dans lequel Romain Saiss pensait que son équipe aurait pu faire mieux.

“Je pensais que c’était un match difficile”, a-t-il déclaré. «Nous savions qu’avant le match, ce serait difficile ici, comme toujours. Nous avons bien fait et nous avons bien défendu en équipe.

«Nous pouvons peut-être faire mieux dans la contre-attaque parce que nous avons eu l’occasion de tuer le match, mais nous ne l’avons pas fait.

«Nous avons eu quelques occasions sur coups de pied arrêtés, j’en avais deux que j’ai ratés, donc j’étais un peu contrarié par moi-même, et je dois faire mieux.

“Mais si vous regardez le jeu, je pense que le résultat est normal et c’est un bon point.

“Maintenant, nous devons nous concentrer sur le prochain match dans deux semaines contre Leicester parce que ce sera difficile aussi.”