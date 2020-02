Shaw rêve d’une commande subséquente à l’Euro 2020 après les récentes expositions de Man Utd

Date de publication: Lundi 24 février 2020 12:54

Luke Shaw aime la vie sur et en dehors du terrain, le nouveau père impressionnant pour Manchester United et rêvant d’une convocation à l’Euro 2020.

La vie a rarement été simple depuis le changement d’argent de Southampton en 2014, mais le joueur de 24 ans semble être de retour sur la bonne voie après des blessures et un sort d’essai hors du côté de l’ancien patron Jose Mourinho.

Shaw a été le joueur de l’année de la saison dernière à United et joue sans doute mieux en ce moment.

Fonctionnant bien lorsqu’il est déployé à gauche d’un arrière trois lors des derniers matchs, il avait l’air solide lorsqu’il était utilisé comme arrière latéral plus conventionnel comme Watford a perdu 3-0 dimanche en Premier League.

“Je suis heureux mais le plus important est évidemment la victoire et trois points”, a déclaré Shaw à l’agence de presse PA.

«Mais je me sens vraiment bien et l’équipe se sentait vraiment bien aujourd’hui, surtout en seconde période, nous devons donc continuer.

“Nous travaillons dur à l’entraînement et nous l’apprécions tous, nous devons donc continuer et continuer à combler l’écart.”

«Je l’apprécie vraiment en ce moment et je suis heureux de jouer partout où le manager veut que je joue.

“J’apprécie vraiment ce genre de gauche des trois, mais je vais jouer n’importe où et le plus important est d’aider l’équipe et de profiter du football.”

Shaw a de l’argenterie et une qualification en Ligue des champions en vue Uni chercher à terminer la saison en beauté – mais aimerait que sa campagne soit prolongée.

Plus jeune joueur de tous les pays à avoir disputé la Coupe du monde 2014, l’arrière gauche aimerait participer aux côtés de Gareth Southgate à l’Euro 2020.

“De toute évidence, le reste de la saison est le plus important pour Man United en ce moment”, a déclaré Shaw, qui a remporté la dernière des huit sélections en Angleterre en septembre 2018.

«Nous voulons entrer dans le top quatre et bien sûr nous sommes toujours en compétition, donc il y a encore des trophées à gagner.

“Je mentirais si je (disais que je) n’y avais pas pensé, mais, vous savez, je dois continuer à travailler dur, garder la tête baissée et quoi qu’il arrive.

“Mais, bien sûr, c’est le rêve de tout le monde d’être impliqué dans les Euros.

«Je vais juste garder la tête baissée, continuer à travailler. À la fin de la journée, ce n’est pas à moi de le faire, mais bien sûr à Gareth et je respecterai tout ce qu’il décidera. »

