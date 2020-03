Shearer explique pourquoi il se classe & Aguero au-dessus de la légende d’Arsenal Henry

Date de publication: Lundi 30 mars 2020 1:34

Alan Shearer se classe lui-même et l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero au-dessus de la légende d’Arsenal Thierry Henry comme le meilleur buteur de la Premier League.

Aguero a marqué 180 buts en Premier League depuis son arrivée à Manchester City depuis l’Atletico Madrid en 2011, tandis que Shearer détient le record avec 260 buts en Premier League.

Henri a cinq buts de retard Aguero et Shearer a expliqué pourquoi il se considère lui-même et Aguero comme de meilleurs buteurs.

“J’ai Aguero au-dessus d’Henry,” Tondeur a déclaré à la BBC. «Aguero approche maintenant de son 32e anniversaire et il frappe toujours dans les buts à gauche, à droite et au centre. Je sais qu’il joue dans une équipe magnifique mais 180 buts, 260 apparitions et regardez ce qu’il a gagné aussi.

«Je les aime tous les deux, Thierry était différent. Le rôle de l’attaquant a maintenant légèrement changé.

“Il n’y a pas tellement d’avant-centre maintenant, c’est un attaquant, mais la seule constante est que vous devez marquer des buts et les deux ne sont pas seulement de grands buteurs mais des buteurs de grands buts.”

