Sheff Utd complète la signature de l’ancienne starlette de Liverpool de Forest

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 7:46

Sheffield United a signé avec le défenseur Jack Robinson de Nottingham Forest pour un montant non divulgué, estimé à 1 million de livres sterling.

Robinson, 26 ans, a rejoint avec un contrat de deux ans et demi et est le United’s deuxième signature en janvier.

“Jack a un bon pedigree et il rendra notre équipe plus forte”, a déclaré le patron des Blades, Chris Wilder, sur le site officiel du club.

«Mais il ne vient pas seulement pour faire des chiffres, c’est une position spécifique dans notre système et nous pensons qu’il est la meilleure option pour nous en ce moment.

“Jack peut jouer confortablement dans plusieurs rôles et nous sommes ravis de l’ajouter au groupe. Il a une attitude fantastique et il est ambitieux de gagner une place dans l’équipe. “

Robinson a progressé dans l’académie de Liverpool et est le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts en équipe première pour le club, âgé de 16 et 250 jours.

Il a fait trois apparitions en championnat pour Liverpool et a eu des périodes de prêt chez Wolves et Blackpool avant de terminer son transfert permanent au QPR en 2014.

Robinson a déménagé à Forest à l’été 2018 et a fait un total de 59 apparitions pour eux dans toutes les compétitions.

Les Blades ont signé un contrat avec l’agent libre et ancien milieu de terrain d’Everton et Sunderland Jack Rodwell plus tôt ce mois-ci jusqu’à la fin de la saison.