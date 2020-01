Sheffield signe mercredi l’attaquant de Parme Alessio Da Cruz en prêt

Alessio Da Cruz d’Ascoli Calcio 1898 FC au cours de la Serie B italienne 2019/2020 match entre Ascoli Calcio 1898 FC et A.C.Pise 1909 au Stadio Cino e Lillo Del Duca le 26 décembre 2019 à Ascoli Piceno, Italie. (Photo de Danilo Di Giovanni / NurPhoto via .)

Les chasseurs de la promotion du championnat Sheffield ont signé mercredi l’attaquant Alessio Da Cruz en prêt de Parme pour le reste de la saison. L’attaquant signe mercredi le premier janvier alors qu’il ajoute plus de puissance de feu à son attaque.

Sheffield Wednesday signe Alessio Da Cruz

L’accord

Sheffield a annoncé mercredi sur son site Internet avoir signé l’attaquant. Da Cruz arrive en prêt pour le reste de la saison et devient la première signature des Owls en janvier.

Da Cruz arrive dans le but de renvoyer Sheffield mercredi en Premier League.

Garry Monk a cherché plus de puissance de feu en attaque après la blessure de Steven Fletcher; leur meilleur buteur est encore loin d’un retour pour Monk compte sur Da Cruz.

Le joueur de 23 ans est un attaquant polyvalent qui peut jouer à la fois au centre et sur les flancs.

L’attaquant a passé la première moitié de la saison à Ascoli côté Serie B; il a marqué six buts et récolté six passes en 18 matchs.

Il apporte du rythme, des objectifs et de la créativité et il pourrait certainement être une figure clé pour mercredi d’ici la fin de la saison.

L’ancien international néerlandais des moins de 20 ans pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque mercredi accueillera son rival Millwall à Hillsborough.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Owls à propos de son déménagement, Da Cruz a déclaré: “Cela a toujours été mon rêve de jouer en Angleterre et avec cette opportunité, je suis vraiment heureux.”

Da Cruz poursuit: «Je suis attiré par la base de fans de Sheffield Wednesday, un grand club dans une grande ligue et ce sera un grand test pour voir jusqu’où je suis arrivé en tant que joueur.

L’attaquant confirme sa polyvalence. Il dit au site Web: «J’aime jouer le deuxième buteur ou l’ailier; Je suis un joueur créatif avec du rythme et j’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et mon personnel »

«Je veux être impliqué immédiatement si possible et je suis prêt à jouer.»

Photo principale

