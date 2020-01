NOTTINGHAM, ANGLETERRE – 01 JANVIER: Nottingham Forest’s Jack Robinson s’éloigne de Blackburn Rovers ‘Joe Rothwell pendant le match de championnat Sky Bet entre Nottingham Forest et Blackburn Rovers à City Ground le 1er janvier 2020 à Nottingham, en Angleterre. (Photo de David Shipman – CameraSport via .)

Sheffield United a signé son deuxième contrat en janvier. Les Blades ont signé avec le défenseur Jack Robinson de Nottingham Forest pour un montant non divulgué.

Sheffield United signe le défenseur Jack Robinson de la forêt de Nottingham

Sheffield United a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le défenseur polyvalent. Robinson arrive pour un montant non divulgué en signant un contrat de deux ans et demi à Bramall Lane.

Le défenseur arrive alors que Chris Wilder signe le deuxième janvier. Robinson suit Jack Rodwell en rejoignant Sheffield United ce mois-ci.

Robinson est un défenseur très expérimenté; il a joué pour des groupes comme QPR, Huddersfield et Nottingham Forest. Cependant, ce sera son premier goût du football de Premier League qui s’est fait un nom dans le championnat.

Robinson a commencé sa carrière à Liverpool et a fait trois apparitions en championnat mais n’a jamais pu s’établir à Anfield. Il est devenu un incontournable partout où il a joué et donne certainement à Chris Wilder une bonne option défensive.

Robinson peut jouer n’importe où en défense. Il est naturellement au centre de la compétition, donc il affrontera Jack O’Connell, Chris Basham et John Egan. Cependant, Sabri Lamouchi a utilisé Robinson comme arrière gauche. Robinson pourrait également rivaliser avec Enda Stevens pour le rôle de latéral gauche.

Chris Wilder continue de ravir la qualité du championnat. Les Blades connaissent une saison formidable et poussent dur pour une place en Ligue Europa.

Le match de Sheffield United avec Manchester City arrive trop tôt pour Robinson. Il pourrait être à égalité pour leur match de 4e ronde de la FA Cup contre Millwall. Il pourrait faire ses débuts le 1er février contre Crystal Palace.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Sheffield United à propos de sa nouvelle signature, le manager Chris Wilder a déclaré: “Jack a un excellent pedigree et il renforcera notre équipe.”

“Mais il ne vient pas seulement pour faire des chiffres, c’est une position spécifique dans notre système et nous pensons qu’il est la meilleure option pour nous en ce moment.”

“Jack peut jouer confortablement dans plusieurs rôles et nous sommes ravis de l’ajouter au groupe. Il a une attitude fantastique et il est ambitieux de gagner une place dans l’équipe. “

