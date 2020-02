Sheffield United veut un homme de 17 millions de livres sterling pour remplacer le joueur vedette cet été – HITC

Sheffield United, haut voleur de Premier League, verra le gardien Dean Henderson revenir à Manchester United – Ugurcan Cakir pourrait-il le remplacer?

Sheffield United est le dernier club de Premier League à être lié au gardien de but de Trabzonspor Ugurkan Cakir, selon le football turc, les Lames se préparant à la vie après Dean Henderson.

Malheureusement pour les packages surprise de Chris Wilder, l’un de leurs artistes vedettes au cours des deux dernières années semble très probable qu’il quittera Bramall Lane à la fin de la campagne 2019/20.

Henderson n’est prêté par Manchester United qu’après tout et, avec un prix de 30 millions de livres sterling sur la tête au milieu des intérêts de certains des plus grands clubs européens, un accord permanent pourrait bien être au-delà des moyens de The Blades.

Et il semble que Sheffield United se penche sur le marché turc pour remplacer le presque irremplaçable.

Avec Altay Bayindir de Fenerbahce, le très admiré Cakir est devenu la cible d’une équipe nouvellement promue qui pourrait bientôt jouer au football européen pour la première fois de son histoire.

Évalué à 17 millions de livres sterling, Cakir coûtera un peu plus cher que Bayindir – mais ses performances au cours des 18 derniers mois suggèrent qu’il pourrait valoir chaque centime. Le joueur de 24 ans est un tireur exceptionnel avec un ancien entraîneur de Trabzonspor affirmant qu’il a le talent pour garder le filet au Real Madrid ou à Barcelone.

Le football turc rapporte que la tenue de Super Lig permettra à Cakir de partir cet été. Et bien que des clubs plus grands que les Blades soient liés, le beau record de Wilder pour aider les joueurs à réaliser leur potentiel pourrait voir l’un des gardiens de but les plus convoités du jeu sauter sur le tremplin de Sheffield United.

