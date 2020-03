Sheffield Wednesday vs Manchester City LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020

Bon match nous attend ce mercredi 4 mars au cinquième tour de la FA Cup 2019-2020, quand il Sheffield Wednesday Chercher à profiter de sa condition de local pour donner la cloche, mais il sait qu’il devra faire un duel parfait avant un Manchester City qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Hillsborough.

Time and Channel Sheffield Wednesday vs Manchester City

Siège: Hillsborough, Sheffield, Yorkshire, Angleterre

Heure: 19h45 depuis le Royaume-Uni. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Sheffield Wednesday vs Manchester City LIVE

L’image de Sheffield Wednesday milita dans le championnat d’Angleterre où ils se battent en demi-table. Ils viennent d’une défaite douteuse samedi dernier lorsqu’ils ont reçu le comté de Derby dépassé 1-3.

Les hiboux a obtenu son ticket pour ce cinquième tour après avoir laissé de côté le QPR au tour précédent le 24 janvier après avoir battu 1-2 avec des buts de Morgan Fox et Sam Winnall.

De son côté, le Manchester City Il a déjà oublié la Premier League où il est deuxième, mais loin de la direction, cependant cela les oblige à relever les coupes là où il a déjà fait le premier pas, puisque dimanche dernier elles ont été proclamées Champions de la Coupe de la Ligue après avoir battu Aston Villa 2-1 avec des objectifs de Kun Aguero et Rodrigo Hernández.

Les Citoyens ils n’ont eu aucun problème lors du dernier tour de la Coupe où ils ont rencontré Fulham en réussissant à les écraser 4-0 avec un double de Gabriel Jesus et les buts d’Ilkay Gundogan et Bernardo Silva, profitant du fait que son rival a gardé 10 de la 6e minute.

Les deux Sheffield Wednesday comme lui Manchester City Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire en se souvenant qu’il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé. Dans les prévisions, Citoyens Ce sont clairement des favoris, mais nous savons qu’il y a généralement des surprises dans les verres. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Sheffield mercredi contre Manchester City.

Sheffield Wednesday vs Manchester City LIVE Hora, Canal, Où regarder la FA Cup 2019-2020