Short Master in Football Scouting: 14-15-16 mars. Le meilleur de Parme Calcio! | Serie A

Les 14-15-16 mars 2020, une nouvelle édition du Master en Scoutisme de Football (www.footballworkshop.it) avec la formule COURTE (5 niveaux en 3 jours).

Comment le Short Master sera-t-il structuré?

NIVEAU I (Cours d’activité Scout Talent): Le samedi 14 mars (du 10 au 19) sera expliqué comment les jeunes joueurs sont observés et comment leurs rapports techniques sont rédigés. Notre illustre professeur Paolo Greatti, l’ancien observateur de l’Udinese, Vérone, Padoue, Frosinone, Sassuolo et Rome, vous dévoilera notamment les astuces du métier d’observateur de football (par exemple comment préparer une fiche technique, quels sont les paramètres évaluer le potentiel d’un jeune footballeur, avec une attention particulière aux temps dits de jeu). Le livre “Les secrets de l’observateur de football” (Mursia) de JC Cataliotti sera également présenté.

NIVEAU II (Cours sur l’étude des équipes adverses): dans la matinée du dimanche 15 mars (de 9h à 13h) nous nous occuperons de l’étude des équipes adverses. En salle de classe, à travers la projection de vidéos de matchs de football, les règles à suivre pour évaluer les caractéristiques techniques et tactiques d’une équipe seront expliquées, imaginant l’aspirant observateur employé par une entreprise et donc nommé par celle-ci pour aller “espionner” les forces et les faiblesses des équipes adverses. L’observateur professionnel Paolo Greatti, à l’aide de diapositives ciblées et utiles et de nombreuses vidéos, illustrera le travail de l’observateur dans le rôle de “coach” du coach, à partir de son expérience directe sur le terrain. L’activité d’observation des équipes adverses est de plus en plus appréciée non seulement par les professionnels, mais aussi par les amateurs. Appliquer aux entreprises possédant cette compétence supplémentaire peut créer de plus grandes opportunités de croissance professionnelle. Mais vous devez être préparé sur les systèmes de jeu et savoir comment rédiger des rapports techniques sur les équipes adverses.

NIVEAU III (TOP TALENT SCOUT): dans l’après-midi du dimanche 15 mars (de 14h30 à 18h), en véritable équipe de recherche de talents, dirigée par l’observateur professionnel Paolo Greatti et l’agent sportif Jean-Christophe Cataliotti, vous irez assister à un match dans le secteur les jeunes sur le terrain d’une équipe du secteur professionnel et les meilleurs observateurs (qui seront évalués sur la base de la qualité des rapports techniques) seront rapportés à un club de football de Serie A (dans cette édition football de Parme) pour un stage professionnel à l’intérieur du secteur de la jeunesse de la même.

NIVEAU IV (Cours de dépistage sur les gardiens de but), dans l’après-midi du lundi 16 mars (de 14h30 à 17h30), Ermes Fulgoni qui a entraîné, en plus de Buffon, des gardiens tels que Bucci, Antonioli, Sirigu, Silvestri, Pegolo, Taffarel, Ballotta, Frey et bien d’autres … la liste est vraiment interminable, il sera un enseignant portant le rôle d’entraîneur des gardiens de but (certainement les plus aimés) pour entraîner (avec son personnel) sur son terrain de football de la province de Parme une dizaine de jeunes gardiens prometteurs ; et c’est durant ces heures d’entraînement que les aspirants gardiens de but pourront toucher (en suivant les entraînements sur le terrain) les SECRETS DE L’ENTRAÎNEMENT et le SCOUTING DE FULGONI (en apprenant à attaquer le ballon, face à face) l’attaquant en un à un, en lisant les trajectoires élevées, comment préparer athlétiquement un gardien de but et bien plus encore).

NIVEAU V (cours sur l’analyse des matchs): le matin du lundi 16 mars (de 9 à 13) nous expliquerons les bases de l’analyse de correspondance; à travers la projection de films et de diapositives, les techniques pour collecter les données d’un match de football et pour couper les images d’un maître vidéo à travers un logiciel gratuit que nous avons tous dans notre PC seront illustrées! Rappelons que la figure de l’analyste de match est de plus en plus recherchée par les amateurs et les professionnels.

Tous les participants recevront 5 certificats de participation (un certificat pour chaque niveau) + carte magnétique du Football Talent Scout (personnalisée) + certificat final MAÎTRE EN SCOUTISME DE FOOTBALL. N’oubliez pas d’apporter une photo d’identité!

Qui peut participer au Master?

Aucune qualification particulière n’est requise pour participer et il n’y a pas de limite d’âge. Il s’agit d’une formation adaptée à la fois à ceux qui font leurs premiers pas dans le football et à ceux qui ont déjà acquis une expérience dans le secteur du scoutisme et qui souhaitent perfectionner leurs compétences.

APRÈS LE COURS …

Qui participera à la MAÎTRE COURT EN SCOUTISME DE FOOTBALL il peut déjà être en mesure d’observer et de relier professionnellement de jeunes joueurs et de proposer sa candidature en tant que recruteur de talents à des clubs de football et / ou des agents sportifs. Qui, en fait, aura participé à nos 5 niveaux COURT Master en Scoutisme de Football sera certifié par notre école SENIOR TALENT SCOUT et sera inséré dans un LISTE SPÉCIALE publié sur le site www.footballworkshop.it avec la possibilité d’être contacté par des agences agents et / ou des clubs de football.

Pour plus d’informations sur l’inscription et les prix, cliquez ici