Shrewsbury recrute le milieu de terrain Josh Vela pour un transfert gratuit depuis Hibernian

Shrewsbury a signé son deuxième contrat en janvier. Les Shrews ont engagé le milieu de terrain Josh Vela lors d’un transfert gratuit après sa libération par le club écossais de Premiership Hibernian.

Shrewsbury a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’agent libre. Vela arrive alors que la deuxième recrue du club signe un contrat de deux ans et demi au Montgomery Waters Stadium.

Vela retrouve Sam Ricketts, le patron de Shrewsbury, et le duo a joué ensemble à Bolton Wanderers. Il est principalement un milieu de terrain central, mais Vela a joué à l’arrière droit au cours de sa carrière.

Il a été l’étincelle brillante pendant de nombreuses saisons dans une équipe de Bolton qui a flirté avec la relégation du Championnat et la promotion de la Ligue 1. Cependant, il a eu du mal à avoir un impact en Écosse.

Il revient en Angleterre déterminé à garder Shrewsbury dans la course à la promotion avec les Shrews à seulement sept points des six premiers de la Ligue 1. Vela apporte beaucoup d’expérience et une présence de milieu de terrain de qualité.

Vela pourrait faire ses débuts à Shrewsbury ce week-end lorsque Liverpool visitera le stade Montgomery Waters au quatrième tour de la FA Cup.

S’exprimant sur le site Web de Shrewsbury à propos de son déménagement, Vela a déclaré: «Je suis ravi d’avoir conclu l’accord. J’ai hâte de commencer et je bourdonne pour commencer. Je viens de rencontrer le président et il a l’air d’un gars adorable. J’ai joué ici une ou deux fois. C’est un bon stade.

«Je me décrirais comme un milieu de terrain polyvalent qui aime monter et descendre sur le terrain. J’aime rester coincé et j’espère que je pourrai participer avec quelques objectifs »

Vela connaît bien Sam Ricketts, déclarant: «Je connais le Gaffer parce que j’ai joué avec lui à Bolton. Je sais à quoi il ressemble, c’est un gars enthousiaste et j’ai hâte de commencer. C’est lui qui a fait passer ça, et je veux jouer pour lui.

«J’ai de l’expérience dans cette ligue avec Bolton. Je sais ce qu’il faut pour sortir de cette ligue alors j’espère que je pourrai ajouter cette expérience et aider l’équipe à remonter la table. L’ambition est d’obtenir une promotion et de faire avancer le Club. »

