Shrewsbury Town signe le prêteur Sam Hart en prêt

BLACKBURN, ANGLETERRE – 26 NOVEMBRE: Sam Hart de Blackburn Rovers en action lors de la session de formation d’aujourd’hui à la formation des seniors le 26 novembre 2019 à Blackburn, en Angleterre. (Photo de Rachel Holborn – BRFC / .)

Shrewsbury Town a confirmé qu’il avait prêté le défenseur Sam Hart à Blackburn Rovers jusqu’à la fin de la saison.

Shrewsbury Town signe le défenseur Sam Hart en prêt

Carrière jusqu’à présent

Le joueur de 23 ans a commencé sa carrière à Liverpool, et c’est à partir d’Anfield où Hart a été prêté à Port Vale, où il a fait ses débuts en tant que senior.

Il a quitté Anfield pour rejoindre Blackburn Rovers en 2017, où il reste à ce jour malgré avoir fait seulement une poignée d’apparitions.

Hart a été prêté à Rochdale et à Southend United. Il a fait 14 apparitions à travers deux sorts pour le premier.

Le jeune défenseur a impressionné lors de son dernier prêt à Southend United, faisant 18 apparitions dans toutes les compétitions pour les Shrimpers.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site officiel de Shrewsbury Town, le manager Sam Ricketts a déclaré: «Sam est un jeune garçon que Blackburn a signé il y a quelques années.

«Il est parti en prêt à Southend l’année dernière.

“C’est un joueur du côté gauche qui est très athlétique, de bonne taille et a un bon pied gauche. Il est jeune et a un brillant avenir dans le jeu. C’est un grand garçon et il fait partie d’un bon groupe de joueurs.

«Il ajoutera de la qualité à cela et améliorera l’environnement. C’est un bon caractère et les gars lui souhaiteront la bienvenue. Ryan étant rappelé, il était important de faire entrer rapidement quelqu’un.

«Nous voulions faire entrer rapidement quelqu’un et nous sommes ravis de l’avoir fait avec quelqu’un de la qualité de Sam. Il a hâte de s’améliorer, ce qui est vraiment bien. Il est sorti et a joué pour Southend l’année dernière et il a très bien réussi. »

Shrewsbury occupe actuellement la 16e place du classement de la Ligue 1 et Sam Ricketts affrontera Fleetwood Town dans le prochain match.

Photo principale

