Shrewsbury Town vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch FA Cup 2019-2020

Bon match que nous aurons ce dimanche 26 janvier après le quatrième tour de la FA Cup 2019-2020, quand il Ville de Shrewsbury habiller en essayant de donner la grosse cloche quand ils reçoivent le tout-puissant Liverpool qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans le Nouveau pré.

Heure et canal Shrewsbury Town vs Liverpool

Siège: New Meadow, Shrewsbury, Angleterre

Heure: 17h00 d’Angleterre. 11h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 12h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 14 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, de l’Uruguay et du Paraguay. 9 h 00 PT / 12 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN au Mexique, en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Shrewsbury Town vs Liverpool LIVE

L’image de Ville de Shrewsbury milite dans la Ligue de football un d’Angleterre où il a une campagne difficile à placer en position 16. Lors de son dernier match, ils ont visité Fleetwood menant plusieurs fois, mais étant atteint dans les deux pour une finale 2-2.

Salop il a obtenu son billet pour ce quatrième tour après un duel très serré contre Bristol City au dernier tour en réussissant à les battre avec un score solitaire de Aaron Pierre A une minute de la fin.

De son côté, le Liverpool réalise une campagne historique en Premier League où ils sont seuls leaders ayant pratiquement le titre en bourse. Jeudi dernier, ils ont visité le Loups battant 1-2 pour franchir une nouvelle étape vers l’objectif.

Les Rouges ils n’ont pas eu un seul duel au troisième tour de la Coupe où ils ont reçu l’Everton dans un affrontement serré qu’ils ont réussi à définir grâce au score solitaire de Curtis Jones.

Les deux Ville de Shrewsbury comme lui Liverpool Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de signer leur ticket pour le tour suivant, bien que la réalité soit que Rouges Ils sont les favoris pour leur plus grand potentiel, mais nous savons qu’il y a généralement des surprises dans les verres. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Shrewsbury Town contre Liverpool.

Shrewsbury Town vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch FA Cup 2019-2020