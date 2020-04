“Si Athletic en a besoin, l’équipe aidera”

Le capitaine de l’Athletic Club, Iker Muniain, a assuré que de l’entité “en un rien de temps” “Aucune proposition” sur une éventuelle réduction de salaire ne leur a été transmise, bien qu’il ait souligné que “si l’Athletic” en avait besoin, il serait “disposé à aider”.

“La position que le club et les joueurs adoptent est d’attendre de voir comment tout évolue. Comme l’a dit le président, il faut d’abord connaître l’impact de cette situation et, si à la fin de tout cela, l’équipe athlétique en a besoin Elle est prête à aider “, a souligné le Navarrais dans des déclarations à Radio Euskadi.

Muniain a ajouté que “les capitaines” de l’équipe maintiennent “une communication constante, fluide, presque quotidienne et très positive” avec le club.

“En ce sens, il n’y a pas de problème. Le club est très clair avec nous et nous avec le club. Ils nous ont donné la tranquillité. On ne peut pas en parler beaucoup plus car il n’y a pas de scénario réel sur lequel s’appuyer “, a-t-il insisté.

En ce sens, il a avancé que «si ce moment arrive» dans lequel Athletic demande un certain type de collaboration, ils s’asseyent «pour parler». “Nous ferions une évaluation de tout ce qui s’est passé et nous verrions quelle est la meilleure mesure pour aider et que nous ressortions tous plus forts.”

“Maintenant, nous n’avons aucune mesure parce que c’est une situation qui n’est pas réelle, c’est une hypothèse. À mesure que les problèmes seront clarifiés, nous verrons où vont les coups de feu “, a-t-il ajouté.

À propos de l’aide fournie par le personnel et club aux services de santé, connus par un message de remerciements du Service basque de la santé d’Osakidetza, Muniain a révélé que l’intention était “de le faire avec la plus grande discrétion”. “Nous n’avons pas voulu donner d’importance parce que ce qui est important, ce sont les malades et ceux qui sont au pied du canyon. Du vestiaire, nous envoyons beaucoup d’encouragement et de force à ces gens”, a-t-il souligné.