Si Cristiano Ronaldo revient au Real Madrid, ce serait fantastique pour les deux parties

Ces derniers jours, il a été souligné Il Corriere dello Sport, journal italien, que Cristiano Ronaldo pourrait avoir en tête pour revenir Real Madrid. Au moins je le souhaite. Bien sûr, avant qu’il n’ait proposé de gagner les Champions et le Ballon d’Or en tant que joueur Juventus, l’équipe qu’il a quittée du Bernabéu à l’été 2018 en échange de 105 millions d’euros.

Je pense personnellement qu’à la fin le Portugais finit par revenir au Real Madrid serait une bonne opération pour les deux parties. Cristiano Ronaldo, bien qu’il ait 35 ans, continue de démontrer que c’est un joueur unique et il n’a pas perdu ça les souffrances de l’équipe Zidane depuis son départ: le nez marquant. Il a marqué 38 buts en 42 matchs cette saison. Quelques chiffres vraiment incroyable.

D’un autre côté, cela contribuerait à quelque chose qui, dans ces deux ans sans lui, les blancs ne pourraient pas remplacer. Ce serait le meilleur joueur de l’équipe à nouveau. Avec son départ, il a été tenté que Bale et Benzema, et plus tard Hazard, compensent son absence. Ils ont essayé, mais Cristiano est l’un des meilleurs de l’histoire. Cela leur a été impossible.

Le mariage Christian-Real Madrid, qui a duré 9 ans, n’a fait que réjouir les deux parties et l’a fait dès le premier jour. Le club a remporté 4 champions (quelque chose d’historique), a trouvé superstar à la hauteur deMessi et atteint la stabilité sportive et une formidable croissance économique depuis près d’une décennie.

De son côté, les Portugais sont devenus la plus grande légende de l’histoire du meilleur club de l’histoire, atteint 4 Ballons d’Or au temps de Messi et bien sûr gagné l’ensemble du casting de titres de club pendant le temps. Tout cela a ajouté à la grand souvenir laissé dans le hobby et dans une ville où, comme il l’a lui-même ditOu, il a été très heureux et à qui il est très reconnaissant.

Donc si à la fin Cristiano et le Real Madrid décident de franchir le pas et les Portugais reviennent au Bernabéu, Je le ferais par la grande porte, comme légende et reçu à bras ouverts de toutes les zones du club. Ce serait formidable pour toutes les parties.

