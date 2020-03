“Si je pouvais choisir une superpuissance, je voudrais que les gauchers

Le défenseur central du Deportivo Alavés, Lisandro Magallán, s’est entretenu avec la presse et les fans lors d’une conférence de presse en ligne. Le joueur prêté par l’Ajax, a discuté des questions d’actualité et a félicité son compatriote Leo Messi.

Magallán a déclaré qu’il passait le confinement à Vitoria avec son frère qui l’aide à s’entraîner quotidiennement à la maison: “J’ai désespérément envie de recommencer à jouer et à m’entraîner et avec le désir de revenir pour faire ce que j’aime le plus, c’est jouer au football. “

Le défenseur central argentin a discuté de la situation actuelle dans le monde pour COVID-19 et a reflété ses impressions sur la pause dans le football: «En ce moment, l’important est la santé des gens, nous devons stabiliser le nombre de personnes touchées, voyez les conséquences financières et aidez ceux qui sont dans une situation pire. De là, il sera temps de penser au football & rdquor ;,

Lors de la conférence de presse détendue, Magallán en a profité pour se rendre à la star argentine Leo Messi: «S’ils me donnaient une superpuissance à choisir, je demanderais d’avoir le pied gauche de Messi & rdquor ;.