“Si j’étais à la place de Miguel Ángel Russo, je ne pourrais pas vivre”, a expliqué El Huevo Rondina.

Sergio Rondina Il était l’un des meilleurs entraîneurs de la dernière Super League. El Huevo, qui a obtenu une promotion avec Arsenal, a eu une excellente saison avec l’équipe Sarandí en première division et a réussi à amener l’équipe à un point dans la zone d’entrée pour les coupes internationales.

Sans aller plus loin, son bon travail a suscité l’intérêt des dirigeants de l’Union, qui ont perdu Leonardo Madelón au milieu de la compétition (Copa Superliga et Copa Sudamericana) et Rondina s’est vu offrir le poste.

“Personnellement, personne d’Unión ne m’a contacté, si le responsable syndical l’a fait pour voir les conditions de mon contrat. J’ai un contrat jusqu’au 30 juin avec Arsenal. Des versions ont été entendues que j’ai tout réglé avec Union et ce n’est pas vrai. Je veux être respectueux des gens avec qui je travaille depuis deux ans et respecter mon contrat “, a déclaré DT, en dialogue avec l’ONU.

Dans le même ordre d’idées, il a ajouté: “C’est toujours agréable de voir quelqu’un reconnaître son travail. Mais c’était juste cela, un aperçu de ma situation. Je sais qu’ils ont parlé à mon représentant, mais aujourd’hui je vais leur parler. Si j’ai un contrat? D’ailleurs, ce n’est pas le moment de traverser. Une conversation avec le président d’Arsenal reste également, il n’est pas défini ce que je vais faire, mais j’avoue qu’il est réconfortant qu’une équipe comme Union prenne note de moi. “

Enfin, il a analysé son moment et s’est comparé à Miguel Ángel Russo, entraîneur de Boca: “A Arsenal, vous vous entendez bien, j’aime toujours fixer mes horaires pour quoi que ce soit. Je suis prédisposé et je respecte cela. Mais je suis honnête, si j’étais à la place de Miguel Ángel Russo, je ne pourrais pas vivre, ha. Je l’ai vécu avec Augustin Orion à Midland. Il ne pouvait pas faire du shopping avec la famille car ils ne le laissaient pas marcher et il devait y aller. Il faut toujours que les gens commencent à se mettre à la place de l’autre et comprennent qu’un footballeur a une vie hors du terrain “, a-t-il conclu lors d’une conversation avec Olé.