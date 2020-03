“Si Kun Agüero et Barco reviennent un jour, je le ferai évidemment aussi”, a déclaré Matías Pisano

Ces derniers jours, tout le monde indépendant s’est enthousiasmé le retour possible de Kun Agüero et plusieurs joueurs ont également admis qu’ils aimeraient frapper le club d’Avelleneda.

Par exemple, Ezequiel Barco a admis vouloir revenir, mais il a fait une condition que “le retour Kun” ainsi. Alors que le gardien de but Oscar Ustari a déclaré qu’il voulait prendre sa retraite avec le maillot rouge.

Celui qui a également admis vouloir revenir à Independiente n’était ni plus ni moins que Matías Pisano. En dialogue avec . Sports, l’actuel footballeur américain de Cali a admis qu’il aimerait revenir et que Ce serait génial si c’était avec Barco et Kun Agüero.

“Évidemment, je reviendrais s’ils revenaient aussi. Agüero est un joueur super idole, extraordinaire, j’aimerais partager la cour avec lui. Independent est un club que j’aime beaucoup. “Les anciens Chacarita et Cruzeiro ont jeté. Vont-ils tous revenir?