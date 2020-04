“Si la Ligue ne se termine pas, les pertes économiques seront importantes”

L’homme d’affaires Jaume Roures, propriétaire de Mediapro, a souligné à propos de la situation mondiale du football, que l’essentiel en ce moment “est de mettre fin à cette saison parce que c’est là que les pertes économiques seront”.

27/04/2020

“C’est la priorité. Si le 2020-2021 démarre un peu plus tard, il sera fixé, car ce n’est pas l’argent qui est perdu mais simplement retardé.“a ajouté Roures au Diari de Girona.

“Ce n’est pas pareil et il faut aussi tenir compte du fait que les clubs subissent des pertes qu’ils ne récupéreront pas (ventes de billets, musées, visites guidées, tee-shirts, etc.). Au minimum, il est important de ne pas perdre d’argent de la télévision” . a ajouté Roures, qui comprend que tenter de mettre fin à cette Ligue serait un moyen d’atténuer autant que possible les pertes des équipes.

“Sinon, il y aura des clubs très affectés. Non seulement ici, mais dans de nombreux pays européens. Nous devons essayer de l’éviter et nous commencerons chaque fois. Logiquement, il ne peut pas être trop tard pour éviter que le reste des calendriers ne soit également affecté. La priorité est de terminer la saison, puis de s’asseoir pour voir comment nous le faisons avec la prochaineun “.

De la situation de son entreprise, Roures a déclaré: “Nous risquons une petite partie de ce que joue le football. Notre cas est différent, car s’il n’est pas joué, nous ne payons pas, mais je préfère jouer et payer. Comme nous le proposons, les matchs, s’ils ne sont pas joués … nous n’aurions pas ce travail et maintenant les chaînes sont plus pauvres sans football. Vous devez le regarder globalement. L’alliance stratégique entre les ligues européennes et l’UEFA est très importante. Non seulement pour sortir de la situation actuelle, mais pour que l’avenir soit unifié. Jusqu’à présent, tout le monde a suivi son propre chemin et ce n’est pas bon pour le football. “

Enfin, il a souligné que Mediapro étudie comment guider la diffusion des matchs de football: “Nous travaillons parce qu’il y a le problème du son provenant du terrain dans un environnement sans public, les prises de vue de la caméra … Nous étudions comment nous couvrons physiquement ou virtuellement les stands pour qu’ils ne semblent pas vides. Les émissions seront différentes, à la fois en image et en son, mais elles iront bien, c’est sûr“