“Si la Serie A recommence, il y aura VAR”

Le président de laAIA, Marcello Nicchi, a publié des déclarations intéressantes aux microphones de La Gazzetta dello Sport dans lesquelles il parle de la situation de la arbitres et del VAR à la reprise du championnat.

Un entretien avec le président de l’AIA Nicchi

Va-t-il partir?

«Je ne suis pas un scientifique et ce n’est pas à moi de le dire. Ce qui est spéculé aujourd’hui pourrait changer demain. Nous ne décidons pas des dates, mais du virus à travers le nombre d’infections et de décès. Le feu vert appartient aux politiciens et aux médecins: les réglementations gouvernementales et sanitaires doivent être respectées. Je m’attends, pour mon rôle de garant de toute l’association des arbitres italiens, à lire attentivement les protocoles et à avoir toutes les garanties de santé. Certaines dates ont été émises, le 4 mai pour la reprise de l’entraînement et fin mai pour les matchs: nous avons 40 jours devant nous, nous commençons à entrevoir un peu de lumière au fond du tunnel et j’espère qu’il est possible de reprendre, pas seulement pour le football mais pour tout le pays “.

Les arbitres sont-ils prêts?

«Oui, je le suis et je le dis avec fierté. On parle toujours de peu et presque toujours de négatif, peut-être à cause d’une faute sifflée qui n’est vue qu’après 10 ralenti, et on oublie que la nôtre est une structure imposante et qu’elle fonctionne. Nous sommes un moteur indispensable du football et permettez-moi de dire qu’aujourd’hui nous avons deux mois d’avance sur tout le monde ».

S’il se rétablit, le fera-t-il avec le VAR?

«Oui, l’entreprise qui s’occupe de toutes les technologies nous a assuré que les salles avec l’équipement dans les stades seront aseptisées et que les distances de sécurité seront maintenues. Peut-être que le nombre de personnes va diminuer: aujourd’hui il y en a six, elles pourraient être moins, le VAR sera là ».

Autre sujet abordé: l’hypothèse des arbitres qui dirigent dans la ville ou la région à laquelle ils appartiennent.

«Nous avons l’intention de choisir les meilleurs arbitres pour les matchs les plus importants sans contraintes géographiques. Mais nous partons de deux hypothèses: la première est que tous nos arbitres offrent des garanties; la seconde est que les arbitres et les assistants ne voyagent pas dans des entraîneurs ou des chartes comme des équipes. Ils le font par eux-mêmes en voiture, en train ou en avion. Si nous pouvons permettre à un arbitre d’atteindre le match sans traverser la moitié de l’Italie, n’est-ce pas mieux? Nous espérons que ces soins ne sont pas nécessaires, mais s’ils existent, il est juste de protéger la santé. Ou voulons-nous dire qu’un arbitre professionnel, si la pandémie le rend nécessaire, ne pourrait pas arbitrer l’équipe de sa ville? Je rejette cela. “