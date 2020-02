“Si ma carrière se poursuit après 2020, ce sera ici” »Pressfootball

Jeudi 06 février 2020

Mauricio Pinilla a décidé de poursuivre sa carrière à Coquimbo Unido et a renouvelé son contrat pour deux ans. Bien qu’il ait précédemment déclaré qu’il jouerait pour une autre année, le policier de 36 ans a laissé ouverte la possibilité de prolonger sa carrière et a assuré que si cela se produisait, ce serait dans le club “Pirate”.

«Pinigol», qui est déjà installé à nouveau dans la ville de Coquimbo avec sa famille, a parlé à The Latest News, où il a déclaré que «à la fin de l’année, je verrai si je continue à jouer ou non. Nous analyserons comment je suis physiquement et psychologiquement. Si ma carrière se poursuit après 2020, ce sera ici. Sinon, nous retournons à Santiago avec ma famille. »

Quant à savoir si sa décision de signer pour le “Pirate” a été prise avec succès, l’ancienne équipe nationale a déclaré “sans aucun doute”. La seule équipe en dehors de Santiago à laquelle j’avais été était Coquimbo. J’ai toujours dit que je finirais ma carrière à Santiago, mais aujourd’hui je suis ici et je suis heureux. Les gens ont apprécié mes efforts et moi, leur amour. »

Entrant plus dans le présent, Pinilla a passé en revue sa performance dans la victoire 3-0 sur Aragua par la Copa Sudamericana, le comptage était l’une des figures et une pièce fondamentale pour ouvrir la voie du triomphe pour le casting de la Quatrième Région.

«Je me sentais super bien après avoir été fatigué pendant longtemps. Je suis arrivé un peu plus tard en pré-saison mais j’ai pu entrer dans l’appel et jouer. Nous obtenons un avantage important, mais pas définissant. Je suis heureux pour les gens du port, qui attendaient cette participation internationale il y a des années. Je pense que nous répondons à vos attentes », a-t-il déclaré.

Enfin, il a évoqué la situation du football en raison de l’épidémie sociale. «Il est difficile de faire une analyse. Je comprends qu’il a des agressions de toutes parts, mais que faisons-nous de tout cela? Saisissons-nous les coups de pied et cassons-nous tout? La question de la violence m’a stressé. Ils disent que la chose s’est calmée mais je ne le vois pas de cette façon. Il est normal que les gens continuent de manifester et de montrer leur mécontentement car il n’y a pas de solutions concrètes », a-t-il conclu.