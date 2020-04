“Si Maradona m’appelle, ce serait un grand plaisir, mais je reviendrais pour le club”, a déclaré Luciano Aued.

Luciano Aued, un footballeur actuel de l’Universidad Católica de Chile, a rejoint une interview Instagram en direct avec TNT Sports et a précisé qu’il aimerait retourner à la gymnastique et l’escrime La Plata.

“J’ai un contrat jusqu’en décembre. La vérité est qu’ils ont toujours été très clairs avec moi et ont montré qu’ils sont très à l’aise avec moi. C’est pourquoi j’essaie d’être très correct et d’être disponible pour me donner le meilleur et faire de mon mieux pour le club.” Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir, mais mon intention à un moment donné est de retourner à la gymnastique. Vous devez voir les différents moments et contextes, mais vous devez voir si le club veut compter sur moi ou non, mais mon intention est de revenir en arrière et de former quelque chose de bien pour que le club améliore la situation qui se passe “, a déclaré le milieu de terrain de 33 ans. .

Et dans la même ligne, il a ajouté: “Mais de nombreux condiments doivent être donnés … Je dois avoir la même pensée que ceux qui le sont, ce serait bien si plusieurs anciens gymnases se réunissent et forment quelque chose de bien. Ceux qui peuvent être en âge de tourner sont également Fabián Rinaudo, Pipi Cuevas. Je comprends qu’il y a des gars que j’ai peu partagés Nacho Fernández ou Maxi Meza, mais ceux qui peuvent être vieux sont Pablito De Blasis, Licha Magallán. Ce sont des joueurs qui ont quitté le club et à un moment donné, ils peuvent donner un coup de main au club. Ce serait bien si nous nous joignions à plusieurs, ce serait quelque chose d’extraordinaire. “

“La vérité est qu’à court terme ici, je me sens très bien, j’ai joué 90% des matchs, je me sens bien physiquement. Quand je suis arrivé ici, Pedro Troglio m’a appelé à six mois et j’avais un contrat pour encore deux ans ici “Je lui ai expliqué que je voulais redonner au club la confiance qu’ils avaient déposée. La vérité est que je vais très bien ici, ils se comportent bien envers moi. Je ne sais pas ce qui va se passer en décembre”, a poursuivi Aued.

Et enfin, il a répondu à la question classique “Que feriez-vous si Diego Maradona vous appelait?”. “Et si Maradona m’appelle … ce serait un énorme plaisir … mais ce n’est pas une personne, ce serait un énorme plaisir que Diego soit là, hein. Mais je reviendrais pour le club, pour essayer d’aider dans tout ce que je touche, pour que l’institution soit meilleure et se développe … Je suis en contact permanent avec les dirigeants, mais je ne peux pas vous dire la date. Je suis très bien ici“il a fermé.