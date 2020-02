Si Naby Keita a une deuxième chance contre Watford, il doit la saisir

NORWICH, ANGLETERRE – 15 FÉVRIER: Naby Keïta de Liverpool FC lors du match de Premier League entre Norwich City et Liverpool FC à Carrow Road le 15 février 2020 à Norwich, Royaume-Uni. (Photo de VISIONHAUS)

Liverpool se rapproche du titre de Premier League et n’est qu’à quatre victoires. Leur prochain match aura lieu samedi à Vicarage Road où ils joueront à Watford. Ils espèrent faire un pas de plus vers le titre. Un joueur qui espère une meilleure performance que lors de son match précédent est Naby Keita.

Naby Keita doit offrir une amélioration contre Watford

Une autre chance d’impressionner

Liverpool a commencé le match précédent contre West Ham United avec un milieu de terrain de Fabinho, Georginio Wijnaldum et Naby Keita en raison de blessures à la fois Jordan Henderson et James Milner. Il est possible que ce trio recommence ensemble, même si Keita devra s’améliorer si c’est le cas. Son jeu général était bâclé et il a été touché par des blessures depuis sa signature pour Liverpool.

Alex Oxlade-Chamberlain espère prendre la place de Keita dans le onze de départ. L’international anglais a ajouté un dynamisme et une intensité au match de Liverpool contre West Ham. Il était également en forme avant ce match, il espère donc être récompensé par un départ. Jurgen Klopp pourrait surprendre et lancer Adam Lallana bien que cela semble peu probable. Il semble que son capitaine et son vice-capitaine manqueront à nouveau le match, limitant les options de milieu de terrain de Liverpool.

Notre numéro quatre

Virgil van Dijk sera probablement à nouveau capitaine du côté étant donné les absences de Henderson et Milner. Il devrait être associé à Joe Gomez. Le duo a largement impressionné en tant que partenaire cette saison, mais aurait pu faire mieux contre West Ham. Ils espèrent une meilleure performance contre les Hornets.

Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson devraient continuer dans leurs rôles respectifs, tandis qu’Alisson cherchera à poursuivre sa quête de son deuxième gant d’or.

Attaque, attaque, attaque

Avec des spéculations sur l’attaque de signatures comme Timo Werner, il peut être facile d’oublier à quel point les trois premiers actuels sont bons. Roberto Firmino a été en bonne forme loin de chez lui tandis que Sadio Mane et Mohamed Salah ont rappelé leur talent en s’aidant chacun d’un but contre West Ham.

XI prédit: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Georginio Wijnaldum, Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

