Si nous aimons le football, nous le respectons et nous respectons les uns les autres!

Absurde, surréaliste, kafkaïen. En zappant sur Sky, je suis passé des fans enthousiastes d’Old Trafford, heureux du succès de leur bien-aimé United sur la ville détestée, aux sièges désolés du Allianz Stadium, le théâtre sombre de cette Juventus-Inter que tout le monde attendait avec appréhension écriture d’été de calendriers. Le même jeu merveilleux mais deux contextes complètement différents, en effet aux antipodes. Dans de nombreux pays, tout semble extrêmement normal. Nous semblons être à un pas de l’apocalypse. On nous demande de rester à la maison, de cesser d’avoir une vie sociale et d’abandonner notre grand amour, le bal. La magie de Dybala, pendant une fraction de seconde, nous a fait oublier les bulletins froids et cruels de 18.00 de Borrelli. Une pincée de loisir à une époque où l’esprit est constamment marqué par l’image de beaucoup, trop de malades qui se battent pour leur vie. Nous avons peur, normal qu’il en soit ainsi. C’est un virus que nous ne connaissons pas … Nous sommes passés de se moquer de lui avec des mèmes drôles et irrévérencieux pour le craindre comme si c’était l’étoile de la mort … La vérité est peut-être au milieu mais, à ce stade, cela n’a plus d’importance … Nous devons nous en tenir à qui a le pouvoir de décider, en espérant qu’il fasse le bon choix ou, du moins, le moins pire. Le football est le meilleur anesthésiant aux problèmes quotidiens mais, devant ce fléau qui ne fait pas de distinction, le ballon n’a pas pu continuer à rouler comme si de rien n’était … Le dieu de l’argent a une énorme densité et pourtant il a dû s’incliner devant le coronavirus, du moins temporairement …

Ici, l’espoir n’est pas perdu … Au bout du tunnel il y a toujours une lumière, continuez à croire et à marcher dans la bonne direction. On reste à la maison, on ne fait plus rien, on se réfugie dans le classique “… donc je ne reçois rien” ou, pire, à “… à 25 ans je ne reste pas fermé chez moi”. Nos actions provoquent des effets et, dans ce cas, les effets pourraient affecter la vie des autres. Arrêtons-nous, nous trouvons le courage de ne pas persister à croire que tout n’est rien de plus qu’une influence, une mauvaise blague ou une conspiration gouvernementale. Le ballon s’est arrêté mais il roulera à nouveau et, quand il le fera, nous serons encore plus heureux car, cette fois, nous comprendrons la chance que nous avons de pouvoir profiter des beautés de la vie tous les jours. On ne dit pas que, d’une arrestation obligatoire, quelque chose de beau peut se déchaîner. Nous verrons d’autres exploits comme ceux de Dybala et nous nous réjouirons dans les tribunes comme ils le font encore dans certains pays encore loin de ce maudit virus qui nous a transformé en un gel constant au fil du temps …

Je prie pour que même les fans les plus agités (je devrais peut-être les définir différemment) comprennent qu’aujourd’hui, il n’est plus logique de se réunir pour “soutenir votre équipe préférée”. Aujourd’hui, le véritable fan reste dans ses murs, peut-être en ce qui concerne les vieilles vidéos de ses idoles, en attendant que nous revenions nous embrasser sans peur ni masques … Un jour, nous repenserons à nos jours d’assignation à résidence volontaire comme un acte d’amour profond vers la prochaine et vers la balle bien-aimée. En restant unis d’esprit et loin de physique, nous donnerons un coup de pied au coronavirus au visage et aucun arbitre ne nous montrera jamais le carton rouge …