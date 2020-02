“Si nous ne marquons pas, vous ne pouvez pas gagner de matchs” »Prensaf Fútbol

Lundi 17 février 2020

L’entraîneur de Chelsea a exprimé ses sentiments après avoir perdu à Stamford Bridge avec Manchester United, où il a déclaré qu’ils étaient très irréguliers à domicile. Cependant, il a expliqué que les innombrables chances non converties passent le compte quand on perd.

Le directeur technique de Chelsea, Frank Lampard, était autocritique après une nouvelle défaite à domicile contre Manchester United en Premier League. Pour lui, son équipe ne méritait pas de perdre, même s’il a précisé que les chances devaient être précisées.

«Ce n’est pas un match 2-0. Nous avons le sentiment d’une journée marmotte au stade. Je ne sais pas combien de clichés nous avons eu mais c’était beaucoup. Si nous ne marquons pas, vous ne pouvez pas gagner de matchs de football. Chaque semaine, ils clarifient davantage. Nous sommes quatrième et la saison commence ici. Les gens ne s’attendaient pas à ce que nous soyons quatrièmes, mais nous le sommes », a déclaré Lampard une fois le match terminé.

Pour l’entraîneur de blues, son casting doit être plus élevé dans le tableau. «Nous sommes quatrième pour certaines des bonnes choses que nous avons faites et pour la nature de la ligue, où tout le monde prend des points les uns des autres. Je ne suis pas mou, je peux critiquer l’équipe. Nous pouvons parfois regretter notre chance, mais si nous ne finissons pas les opportunités, nous ne pouvons pas gagner les matchs. Je me sens comme un disque rayé », a-t-il souligné.

L’ancien capitaine du cadre londonien s’est inquiété de l’arbitrage. «Harry Maguire aurait dû être expulsé, c’est clair, et cela change évidemment le jeu. (César) Azpilicueta est poussé pour que le but reste debout. (Olivier) Giroud était un clou hors-jeu et je le comprends. C’est la règle maintenant », a-t-il déclaré.

Enfin, Lampard a également critiqué le fait que le VAR n’était pas utilisé à son échéance. «Je ne comprends pas pourquoi ils ne regardent pas le moniteur. Je pense qu’ils l’ont regardé une fois cette saison et je ne le comprends pas. Il faut l’utiliser », a conclu le stratège.