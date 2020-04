“Si nous retournons sur le terrain, nous risquons la contagion”

Willian, attaquant du Chelsea, dans une interview vidéo avec Associated Press, confie ses inquiétudes quant à la volonté de tout le football anglais de boucler la saison: «Peut-être qu’un joueur peut avoir le virus et nous allons sur le terrain les uns contre les autres, vous savez? ».

Réflexions pour la famille et les coéquipiers

Les premières craintes du Brésilien s’adressent à la famille: «Si on recommençait à jouer sans fans, mais qu’il y avait un contact sur le terrain, on pourrait peut-être transmettre le virus. Si j’attrape le virus, je rentre chez moi après le match pour être avec ma famille et je pourrais le transmettre à ma femme ou à mes filles. Nous devons faire attention à cela. ” Une condition incontestable est de jouer à huis clos: «Ce n’est pas une mauvaise idée mais ils doivent savoir très attentivement ce qui va se passer. Peut-être qu’un joueur peut avoir le virus et que nous nous affrontons, vous savez? “.

Enfin, lors de l’interview vidéo, le Brésilien qui expire le 30 juin et sur les traces duquel se trouve également le Juventus, se souvient de la tension qu’il ressentait lorsque son partenaire Callun Hudson-Odoi est testé positif: «Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes étreints. Donc, après qu’il ait été testé positif pour le coronavirus, je pense que tout le monde était inquiet. Mais aucun de nos camarades n’a ressenti de symptômes. “