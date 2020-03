Si Pierre-Emerick Aubameyang s’en va, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Nicolas Pepe peuvent former une nouvelle attaque à l’arsenal

Londres, ANGLETERRE – 27 février: Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal au cours de l’UEFA Europa League ronde de 32 match retour entre Arsenal FC et Olympiacos FC à Emirates Stadium le 27 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Charlotte Wilson / Hors jeu / Hors jeu via .)

Les retombées de la tragédie grecque d’Arsenal se poursuivent. Depuis que les Gunners ont quitté la Ligue Europa pour l’Olympiacos il y a un peu plus d’une semaine, ce qui a fermé une voie possible (et sans doute la plus réaliste) vers la Ligue des champions, les rumeurs sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang au club, ou son absence, ont continué à tourbillonner. Cependant, même si le grand attaquant gabonais finit par quitter Arsenal cet été, l’avenir de la ligne avant du club n’est pas aussi sombre qu’il ne l’était il y a encore peu de temps. En effet, l’émergence de Bukayo Sako et Gabriel Martinelli, alliée à l’amélioration lente mais constante des performances de Nicolas Pepe, offre l’espoir que les jeunes attaquants d’Arsenal pourront commencer à combler tout trou en forme d’Auba qui pourrait être créé.

L’attaque à l’arsenal toujours en forme si Pierre-Emerick Aubameyang s’en va

Qu’aurait fait Pierre-Emerick Aubameyang dans un bon camp d’arsenal?

Les fans d’Arsenal, en particulier ceux d’un certain millésime, se demandent souvent ce qu’Aubameyang aurait pu réaliser dans une bonne équipe d’Arsenal. Étant donné qu’il a marqué 49 buts en 74 matches de championnat pour le club depuis son arrivée du Borussia Dortmund en janvier 2018 – donc, près de deux buts en trois matchs de Ligue – dans ce qui est statistiquement la pire équipe d’Arsenal depuis plus de 40 ans, ils peuvent spécule seulement sur le nombre de buts qu’il aurait pu marquer dans l’une des grandes équipes d’Arsenal du passé récent, sous Arsene Wenger ou George Graham. Certes, les goûts de Dennis Bergkamp ou Robert Pires, ou même David Rocastle et Paul Merson, lui auraient donné beaucoup plus de chances de marquer que Granit Xhaka ou Matteo Guendouzi ne lui offrent actuellement.

Cependant, le fait demeure que le contrat d’Arsenal d’Aubameyang s’épuise à l’été 2021 et qu’il a été si gravement brûlé par le passé par des joueurs tels que Alexis Sanchez et Aaron Ramsey qui ont épuisé leur contrat puis sont partis gratuitement, le club a déjà déclaré publiquement que si Aubameyang ne signe pas de nouveau contrat au plus tard cet été, ils devront à contrecœur le vendre.

L’étendue de cette réticence a été démontrée par Mikel Arteta, qui, à l’approche du match de Premier League à domicile de ce week-end avec West Ham United, a déclaré: «Pour moi, c’est très facile. Je veux le garder en toutes circonstances. ” Cependant, alors que le nouveau manager d’Arsenal pourrait être prêt à garder Aubameyang “en toutes circonstances”, ce qui inclut probablement de le garder jusqu’à la fin de son contrat actuel dans l’espoir qu’il puisse ramener le club en Ligue des champions, ceux au-dessus de lui à Arsenal. La hiérarchie financière, en particulier la famille Kroenke, insistera sûrement pour qu’il soit vendu s’il ne signe pas un nouvel accord.

Pierre-Emerick Aubameyang a mis Alexandre Lacazette à l’ombre

À première vue, ce serait tout à fait désastreux pour Arsenal. Dans l’épave de cette saison d’accidents de voiture, Aubameyang a été le seul performant constant, marquant 20 buts dans toutes les compétitions. En effet, ses performances ont été si bonnes qu’elles ont révélé la relative rareté d’Alexandre Lacazette. Mikel Arteta le pense clairement, étant donné qu’il a récemment choisi Eddie Nketiah, âgé de 20 ans, devant l’attaquant français expérimenté, et sa confiance dans le jeune a été récompensée par ses récents affichages de buts contre Everton en championnat et à Portsmouth. en FA Cup.

L’ironie est, cependant, que si Aubameyang quitte les Émirats cet été, alors ni Lacazette ni Nketiah ne pourraient être à l’avant-garde pour le remplacer. Au lieu de cela, Arteta pourrait opter pour une attaque complètement remaniée, avec une nouvelle formation de trois hommes ou «trident» à l’avant, composée de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Nicolas Pepe.

Superbe Saka

À part Aubameyang lui-même, Bukayo Saka a sans aucun doute été le meilleur joueur d’Arsenal cette saison, et ce malgré le fait qu’il n’ait même pas joué dans sa position de gauche préférée. Au lieu de cela, après des blessures à la fois de Kieran Tierney et de Sead Kolasinac, il a été jeté dans l’équipe en tant qu’arrière gauche d’urgence. Telles ont été ses superbes performances dans cette position, créant beaucoup plus d’assistances pour l’équipe que le supposé «assistant-meister» Mesut Ozil, qu’il n’a absolument aucune chance qu’il revienne simplement dans les réserves ou chez les jeunes. Au lieu de cela, la seule question est de savoir où il jouera – du côté gauche de la défense ou du côté gauche de l’attaque?

Malgré le fait que Saka a été extrêmement impressionnant à l’arrière gauche, agissant presque comme un flanc gauche d’un homme d’une manière qui a véritablement supporté la comparaison avec les précédents exposants de cet art tels que Philipp Lahm ou Cafu, le soupçon demeure qu’il être encore meilleur quand il est complètement déchaîné en attaque. Il n’est pas un défenseur naturel, comme en témoignent ses récentes apparitions en Premier League, alors qu’il n’a parfois pas été au courant d’attaquants de l’opposition qui se cachent derrière lui, et son rythme incroyable, ses compétences et – surtout – sa capacité de franchissement sont certainement tous mieux déployés dans un dehors et hors rôle d’attaque. Il est, bien sûr, possible qu’il bénéficie de moins d’espace en tant qu’attaquant pur et simple que lorsqu’il vient des profondeurs, mais si tel est le cas, il peut toujours revenir en arrière ou en arrière. De toute façon, il doit être sur le côté.

Marvelous Martinelli

Gabriel Martinelli n’a été que légèrement moins impressionnant que Saka. Certes, les deux joueurs ont démontré la détermination décisive qui sépare les meilleurs joueurs de ceux qui sont simplement prometteurs, comme en témoigne le manque relatif d’impact de Joe Willock et Reiss Nelson à Arsenal par rapport à Sako ou Martinelli malgré eux se voir offrir encore plus d’opportunités en équipe première depuis le début de la saison. Saka et Martinelli ont absolument saisi leurs chances quand ils leur ont été donnés, avec une sortie tangible dans les deux buts et une assistance qui, franchement, fait honte non seulement à leurs camarades, mais aussi à de nombreux interprètes les plus expérimentés de l’équipe.

Et même assez bon Pepe

Le dernier volet, pour ainsi dire, d’un éventuel trident attaquant d’Arsenal du futur est Nicolas Pepe. Contrairement à Saka, qui est passé par l’académie du club, ou Martinelli, qui a été signé pour ce qui, dans le marché des transferts du 21e siècle, est l’aliment pour poulets de 6 millions de livres sterling, Pepe a été acquis pour de gros frais de transfert; en fait, les frais de transfert record d’Arsenal de 72 millions de livres sterling. Étant donné que cet argent aurait pu être dépensé de manière beaucoup plus judicieuse pour renforcer la défense pratiquement inexistante de l’équipe ou ajouter une capacité de passe bien nécessaire à un milieu de terrain trop défensif, pendant une grande partie de la saison, l’acquisition de Pepe a semblé être l’un des pires transferts dans l’histoire, pas seulement celle d’Arsenal mais celle de n’importe quel club.

Cependant, Pepe s’est indéniablement amélioré au fil de la saison. Comme tous les autres membres de l’équipe d’Arsenal, il a peut-être floppé contre l’Olympiacos, mais avant cela, il avait marqué contre Newcastle United en Premier League et avait généralement montré le genre de ruse et d’inventivité, allié à son rythme incontestable, ce qui suggère qu’il pourrait devenir un joueur sérieux de Premier League au fil du temps.

Les deux avantages du Trident

Nul doute que perdre Pierre-Emerick Aubameyang serait un coup dur pour Arsenal. On peut dire qu’il est le dernier d’une longue lignée d’attaquants d’Arsenal de classe mondiale, ou du moins d’attaquants, remontant à Alexis Sanchez, Robin van Persie (ne serait-ce que pour une saison complète), Thierry Henry et Dennis Bergkamp jusqu’à Ian Wright. Cependant, s’il y va et est remplacé par un trident attaquant sous la forme de Saka, Martinelli et Pepe, avec Nketiah et peut-être même Lacazette (qui n’aura sûrement pas autant de prétendants qu’Aubameyang) en réserve, il pourrait y avoir deux avantages possibles .

La première est qu’un tel trident attaquant – les deuxièmes trois dans une formation 4-3-3 – pourrait simplement donner à Arsenal un bien meilleur équilibre à l’avant qu’il ne l’a fait depuis longtemps, toujours en supposant (et cela semble une hypothèse assez sûre) ) qu’Ozil quittera finalement le club lorsque son propre contrat s’achèvera en 2021. (Sûrement même pas Arsenal n’offrirait à l’Allemand irréfléchi ou «faux-grand» encore une nouvelle affaire ridiculement lucrative?)

Deuxièmement, tout argent que le club peut obtenir pour Aubameyang pourrait alors être dépensé non pas pour renforcer l’attaque, qui même sans lui aurait l’air plutôt bien, mais sur les autres zones beaucoup plus faibles de l’équipe – à savoir le milieu de terrain et surtout la défense – qui ont désespérément besoin d’être renforcés et l’ont fait pendant près d’une décennie.

Lorsqu’une équipe de football perd son attaquant vedette, ce à quoi Arsenal sera confronté si elle perd Aubameyang, elle peut encore survivre, principalement en remplaçant les buts de cet homme par un plus grand effort collectif de marquage des buts, les buts étant partagés beaucoup plus uniformément. autour de l’équipe. Dans les temps modernes, l’exemple le plus spectaculaire est peut-être celui de Liverpool en 2004, qui a perdu Michael Owen face au Real Madrid mais, avec Steven Gerrard au premier plan, a remporté la Ligue des champions moins de 12 mois plus tard. Personne ne suggère un instant que cette équipe actuelle d’Arsenal est capable de telles hauteurs, même avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais si le grand Gabonais finit par quitter les Émirats, il reste encore beaucoup de capacité d’attaque chez les Gunners. Ce pourrait être juste un cas de «Le roi est mort… Salut aux trois nouveaux princes!»

