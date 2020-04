Si Pjanic démarre Jorginho est le premier choix de Sarri dans la salle de contrôle: la stratégie de la Juve Primapagina

Directeur qui part, directeur qui vient. Le premier achat de Chelsea par Maurizio Sarri a été Jorginho. Néanmoins, tout au long de l’été 2018, les tentatives des Bleus via Fali Ramadani pour acheter Miralem Pjanic se sont poursuivies: pressage constant, qui a finalement conduit à la reconfirmation du bosniaque à la Juventus avec un renouvellement du contrat avec une augmentation d’un an d’engagement retardé. La rencontre entre Sarri et Pjanic a changé comme ça, mais seulement depuis un an. Le football du “Commander” a besoin d’un pur réalisateur devant la défense, la présence de Pjanic dans l’équipe a permis de ne pas avoir à le chercher sur le marché, même si Jorginho avait déjà été sondé au cas où le marché aurait envoyé à Continassa une offre indispensable pour le Bosniaque. Il n’est pas arrivé, le directeur de la Juve di Sarri aurait donc été Pjanic, avec ce projet de 150 balles démarré fort puis disparu du radar. Alors que le numéro 5 de la Juventus après un début de leader a perdu entre un problème physique et une performance négative. LE SUPPORT – Et maintenant, il n’est plus non transférable, en effet. Le papier Pjanic est l’un des plus précieux à utiliser sur le prochain marché des changes, Fabio Paratici pourrait l’utiliser sur la table de négociation avec le PSG pour se rendre chez Mauro Icardi par exemple. Si cela devait vraiment se passer comme ça, ici la boîte du réalisateur serait découverte, malgré les progrès d’un Rodrigo Bentancur qui serait à l’aise dans d’autres domaines du domaine. Le premier choix en ce sens pour Sarri (et pas seulement) est toujours Jorginho, en grande poussière aussi à Chelsea par Frank Lampard mais parmi les joueurs qui peuvent être sacrifiés dans la campagne d’achat. Avec une évaluation à définir en fonction des effets de l’urgence du Coronavirus sur le monde du football. mais à son tour, Jorginho n’est pas considéré comme un incomestible au siège des Bleus, tout comme l’autre Emerson Palmieri naturalisé bleu, la Juve étudiant la stratégie d’un double coup.