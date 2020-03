“Si Tottenham ne va pas dans la bonne direction, j’irai” »Soccer Press

Dimanche 29 mars 2020

Le buteur de Tottenham a remis en question son avenir dans les “Spurs” si les résultats ne sont pas donnés et a ajouté qu’il n’exclut pas de quitter le club si une offre est faite pour son avenir. “Je suis un joueur ambitieux, je veux devenir un meilleur joueur”, a déclaré l’équipe nationale anglaise.

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a discuté de son cadeau dans l’équipe anglaise et envisage d’émigrer si des offres sont présentées. En outre, il a donné ses impressions sur le travail de l’entraîneur de l’équipe blanche, José Mourinho.

«C’est une de ces choses, que je ne pouvais pas dire oui et que je ne pouvais pas dire non. J’adore les Spurs, j’aimerai toujours les Spurs, mais j’ai toujours dit que si je n’ai pas l’impression que nous allons dans la bonne direction, alors je ne suis pas quelqu’un qui reste là juste pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux, je veux devenir un joueur de haut niveau », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Sky Sports.

L’équipe anglaise envisage l’avenir avec optimisme. «Depuis quelques années, nous avons une équipe fantastique, mais pour une raison ou une autre, nous n’avons pas pu gagner de titres, si vous nous regardez de l’extérieur, vous voyez que nous avons une équipe pour les gagner. Et c’est quelque chose de difficile à accepter en tant que joueur, je veux gagner dans tout ce que je fais, mais quand nous nous rapprochons et que vous ne pouvez pas le faire, c’est difficile à accepter et tout commence à s’accumuler et pour une raison ou une autre, nous n’y sommes pas encore arrivés ”, a-t-il ajouté.

‘Hurrikane’ a commenté le travail de José Mourinho dans l’équipe. «L’année prochaine sera leur première chance d’avoir vraiment une pré-saison avec l’équipe et d’intégrer leurs valeurs et nous verrons ce qui se passe et à partir de là, je veux gagner, je veux gagner des trophées avec l’équipe, et je veux le faire plus tôt que tard, donc Nous devrons voir comment cela se passe “, a-t-il déclaré.

Enfin, le joueur de 26 ans est très à l’aise avec l’entraîneur portugais. “C’est un gars honnête, vous vous dites si vous faites bien les choses ou pas, s’il vous aime ou non, j’ai bâti une bonne relation avec lui, pour moi c’est super de travailler avec lui”, a-t-il conclu.