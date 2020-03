“Si vous vendez un joueur chaque année, vous perdez la continuité. Mais nous avons beaucoup grandi”

Dans une longue interview avec The Athletic Edin Dzeko il se raconte, entre passé, présent et futur. Voici les déclarations de l’attaquant du Rome filmé par le marché du football.

Les mots de Dzeko

«Je ne dors jamais après les matchs. Trop de pensées, trop de pensées sur tout. Même après une grande victoire. Après chaque match, vous pouvez analyser s’il s’agit d’une victoire ou d’une défaite. Peut-être qu’il y avait une occasion où j’aurais dû marquer et je ne l’ai pas fait et je pense à comment j’aurais pu le faire. Ou une étape importante que je n’ai pas franchie. Ou le jeu en général. J’y pense toujours beaucoup. »

Avec Nainggolan et Salah

«C’était facile de jouer avec Radja et Momo à droite. Ils ont les qualités de donner les bons passages, d’ouvrir des espaces pour moi et pour eux-mêmes. Par exemple, Salah était très rapide mais aussi bon pour attraper le ballon. Parfois, si j’avais le ballon, il courait déjà après les défenseurs, et je devais juste le lui donner. Nous avons eu une excellente relation, vraiment excellente. Nous nous sommes compris sur le terrain. Même avec le Radja, c’était comme ça, il a joué à partir du numéro 10 cette saison-là. C’est quelqu’un qui comprend le football. “

spalletti

«Spalletti nous a toujours dit que le ballon est passé là où on va, pas où l’on est. Ce qui est évident, car si vous courez et que je vous rends le ballon, vous devez vous arrêter, prendre le ballon et partir. Vous perdez de la vitesse. Regardez! Regardez quand je lève la tête. J’essaie de voir si je peux passer le ballon à quelqu’un, bien sûr. Je sais où est la porte, sûrement (rires). Non, je regardais à l’intérieur de la zone pour voir si je pouvais donner le ballon à quelqu’un, mais j’ai vu tout le monde marqué. Il y avait trop de joueurs, alors je me suis dit d’essayer. “

Objectifs pour l’AC Milan en 2017

«Cela arrive lorsque vous vous comprenez avec vos compagnons. Je sais que Momo est rapide, il me donne le ballon. Nous jouons un match à deux et il sait que j’aime m’arrêter et ne pas aller en profondeur. De plus, je comprends comment le ballon peut m’apporter mieux. Il peut le faire mieux avec sa gauche et dans l’espace avec sa droite. Le défenseur (Paletta, ndlr) est déjà à 5 mètres à l’intérieur de la surface de réparation, donc si j’y vais, je ne sais pas si je peux attraper le ballon. Alors, je me suis arrêté. “

Accord avec les camarades

“La formation est tout. Se comprendre mutuellement avec Momo et Radja n’est pas né du premier jour. Nous avons parlé bien avant les matchs, après les matchs, des mouvements, de la façon dont j’aime jouer, de la façon dont ils aiment jouer. La formation est tout. C’est un processus. Plus tôt vous comprendrez avec vos coéquipiers, mieux ce sera pour l’équipe. “

Style de jeu

“Normalement, un numéro 9 attendrait le ballon au milieu de la surface. Je ne suis pas du genre à attendre une croix ou quelque chose. J’aime bouger, avoir le ballon. Je dois le toucher plusieurs fois, sinon je me perds. Je dois toujours être là. Je n’aime pas simplement passer le ballon, surtout dans le dernier tiers du terrain. Quand je vois un coéquipier, je pense où est le défenseur et quelle balle je peux lui donner, si mieux dans l’espace ou sur ses pieds. Je pense toujours deux secondes avant à ce qui peut arriver. Parce que c’est facile de donner le ballon. “

Pied faible

«Je n’aime pas appeler mes pieds faibles. J’ai travaillé dessus. Il est difficile de naître du football ambidextre. Quand j’ai commencé à m’entraîner quand j’étais jeune, je me souviens qu’après les séances on faisait des exercices sur les tirs cadrés. J’adore taper avec la gauche et tout le monde m’a demandé pourquoi je l’avais fait, j’ai répondu que je savais comment taper avec la droite et que je voulais apprendre avec la gauche “.

Objectifs pour Turin en 2018

«En fait, je n’ai pas pu voir le ballon après le saut d’Ola Aina. Dans l’interview après le match, ils m’ont demandé si je pensais à arrêter le ballon. J’ai répondu que je ne l’avais pas fait depuis une seconde. J’ai d’abord pensé aux joueurs de Turin. J’espérais qu’Aina n’était pas en mesure d’attraper le ballon car c’était difficile. Je voulais le mettre sur le deuxième pôle, c’était la première chose qui me venait à l’esprit. Et ça s’est bien passé. “

Objectif à Chelsea en 2017

«Le placement était important. L’intérieur du pied. J’ai marqué beaucoup de bons buts, mais ça … c’est d’un niveau différent de tous les autres. Distance, technique, force, tout. Quand je revois mes objectifs, j’aime voir le résultat et la compétition dans laquelle je les marque. C’était la Ligue des champions, la meilleure compétition interclubs du monde. Et nous perdions 2-1. Nous avons marqué le 2-2 avec ce but. Des objectifs que vous ne marquez pas tous les jours. Je commence le mouvement à partir d’ici (indique une position entre les lignes, ndlr). Cet objectif dépend également de vos coéquipiers, de la sensibilité de leur perception du jeu pour eux. Et Federico (Fazio, ndlr) était très intelligent pour comprendre où je voulais le ballon. Je l’ai regardé jusqu’à la toute dernière seconde et il est arrivé. Le défenseur arrivait et je l’ai simplement bien pris. Je n’ai jamais marqué à Stamford Bridge. “

Secteur invité

“Les fans! Ce côté était plein de fans roms. Vous savez à quoi ressemblent les Italiens. Ils montrent leurs émotions, leur passion. Et j’étais comme eux là-bas, j’étais fou. Je le jure. Un tourbillon d’émotions en un match, en un seul but “.

Barcelone

“Mes amis m’ont demandé des billets avant le match aller. Après 4-1, tout le monde pensait que c’était fini. Ceux qui avaient des billets viendraient à l’Olimpico, même si certains d’entre eux ne voulaient probablement plus le faire. “

Liverpool en demi-finale

«Nous leur avons donné le premier match, concéder 5 buts a été amer pour nous. C’était peut-être à cause de la pression, je ne sais pas. Nous avons très bien commencé, Aleks (Kolarov, ndlr), a pris la barre transversale. Mais après le premier but, quelque chose a changé, nous n’avons presque pas pensé à revenir, au fait que nous avions deux matchs. Et puis, après avoir perdu 5-2 … nos fans nous ont quand même soutenus de cette façon. Peut-être que cela nous a donné encore plus de force pour essayer de faire mieux. Un objectif fait la différence. Je me souviens de la seconde moitié du retour, ils ne sont jamais passés à mi-chemin. Nous les avons pressés et avons très bien joué. Cela restera comme quelque chose que nous aurions pu faire mieux. “

Rome en 2015

«Beaucoup de bons joueurs. Si vous vendez un joueur chaque année, vous perdez la continuité. Les nouveaux joueurs ont toujours besoin de temps pour s’habituer à la ligue et au club. Mais je dois dire que Rome a beaucoup grandi au cours des 4 dernières années et chaque année elle s’agrandit. “

Brassard de capitaine

«Tout change, c’est la vie. Je n’ai rien volé à personne, c’est naturel. Je suis le seul footballeur restant par rapport à il y a 5 ans. C’est un privilège pour moi d’arriver après Totti et De Rossi, qui sont les plus grandes légendes non seulement de Rome mais aussi d’Italie. C’est une responsabilité encore plus grande. J’avais 30 ans quand je suis arrivé, l’année prochaine j’aurai 34 ans. Je me sens prêt. “

Les critiques

«C’est le football, il faut s’y habituer. Je comprends que parfois vous marquez un but et que tout le monde vous aime. Ensuite, vous ne marquez pas 3-4 matchs et presque tout le monde vous déteste. Je dirais que c’est naturel. C’est peut-être difficile pour certains joueurs, en particulier les plus jeunes. Pour eux, la pression est plus grande. Par exemple, je suis sûr à 100% que ce n’est pas la même chose que de me siffler ou de siffler des joueurs plus jeunes comme Kluivert. C’est beaucoup plus difficile pour eux. Je les appelle mes enfants parce que j’ai 14 ans de plus qu’eux. “

Condition physique

“Les joueurs me disent que j’ai 34 ans mais je cours comme un des 22.”

trophées

«C’est dommage pour un club comme la Roma de n’avoir rien gagné durant ces années. J’espère que cela peut changer, car ce club mérite de gagner des trophées. Voici tout ce que vous pouvez souhaiter. Nous devons franchir cette dernière étape: gagner des trophées. Chaque trophée vous donne plus de confiance pour pouvoir atteindre des objectifs plus élevés “.