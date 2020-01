Sièges endommagés à “Menti”. La Cavese: “Nous nous excusons et prenons soin”

A l’occasion de Cavese-Reggina, certains sièges du stade “Romeo Menti” de Castellammare ont été endommagés dans le secteur Discovery Tribune.

La position adoptée par Cavese a été immédiate et a présenté ses excuses Juve Stabia et la municipalité de Stabiese, en veillant à les remplacer avant samedi, quand les guêpes feront face à la maisonEmpoli. Ci-dessous la note officielle et les photos:

Cavese 1919 srl a l’intention de présenter des excuses à la municipalité de Castellammare di Stabia et à la SS Juve Stabia pour les dommages causés au système de la ville qui nous héberge et nous accueille pour cette saison. prochaine course interne du Gialloblè, pour remplacer les sièges endommagés de Romeo Menti, à ses frais.

Romeo Menti ph Cavese 1919 sièges