Signature du milieu de terrain de rêve de Manchester United

Manchester United chercherait à signer un joueur de milieu de terrain cet été et Eduardo Camavinga est une cible de choix.

Le prodige de 17 ans, qui joue actuellement pour la formation française de Rennes, est l’une des propriétés les plus en vogue sur le marché du football, après avoir mis le feu à la Ligue 1 cette saison avec ses performances impressionnantes.

Les statistiques sauvegardent le battage médiatique. La starlette d’origine angolaise compte actuellement le plus grand nombre de plaqués dans les cinq meilleures ligues européennes – une statistique incroyable pour un jeune de 17 ans.

La plupart des plaqués remportés par les milieux de terrain dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison:

🇫🇷 E. Camavinga (106)

🇫🇷 B. Santamaría (91)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 D. Rice (87)

🇳🇬 W. Ndidi (87)

🇨🇮 I. Sangaré (84)

Quelques milieux de terrain gagnants pour tous ceux qui commencent une nouvelle sauvegarde @FootballManager. 👍 pic.twitter.com/5FmCcloKvy

– Statman Dave (@StatmanDave) 16 mars 2020

Le nombre de 106 plaqués est considérablement plus élevé que celui des autres milieux de terrain de la liste des Red Devils, dont Decan Rice de West Ham (87) et Wilfred Ndidi de Leicester (87).

En moyenne sur 90 minutes, le jeune reste toujours en tête du peloton en Europe, avec une moyenne de 4,6 plaqués gagnés par match:

La plupart des plaqués effectués toutes les 90 minutes:

4.6 • 🇫🇷 Eduardo Camavinga

4.3 • 🇫🇷 Lamine Fomba

4.3 • 🇳🇬 Wilfred Ndidi

3.9 • 🇦🇹 Konrad Laimer

3,8 • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aaron Wan-Bissaka

3.6 • 🇻🇪 Yangel Herrera

3.5 • 🇨🇮 Ibrahim Sangaré

3.5 • 🇳🇬 Kingsley Ehizibue

3.4 • 🇫🇷 Zaydou Youssouf pic.twitter.com/wOogdBVt9g

– Football scout (@ScoutedFtbl) 18 mars 2020

Les statistiques de l’adolescent sont également impressionnantes dans d’autres domaines. Il bénéficie d’une précision de réussite de 88% et fait en moyenne 42 passes et 1,5 interceptions par match en Ligue 1 ce trimestre.

Eduardo Camavinga en Ligue 1 cette saison:

✅25 jeux

✅1 but

✅2 passes décisives

Passes42 passes pour 90

Précision de passage de 88%

✅4,6 plaqués gagnés par 90

✅1,5 interceptions pour 90

✅1,4 sauts gagnés pour 90

17 ans. Talent fou.

– FootballTalentScout – Jacek Kulig (@FTalentScout) 16 mars 2020

Camavinga a également prouvé qu’il pouvait bien performer contre des adversaires de haut niveau, ayant impressionné le monde du football avec sa performance contre le PSG en août 2019 alors qu’il n’avait que 16 ans. Il a enregistré une précision de passe de 98%, remporté 10 des 16 duels et fourni une assistance lors de la finale du Trophée des Champions.

⭐️HAUTES PERFORMANCES 19 / 20⭐️

Eduardo Camavinga contre PSG (18/08/2019)

1 passe décisive

41 passes

Précision de passe de 98%

1 passe clé

3/3 balles longues précises

1 dribble gagné

3 plaqués gagnés

10/16 duels gagnés

Trois mois avant son 17e anniversaire… Performance incroyable d’un talent incroyable. pic.twitter.com/UjzoUrR0ti

– FootballTalentScout – Jacek Kulig (@FTalentScout) 16 mars 2020

À certains égards, Camavinga est le type de joueur qui correspondrait au projet de reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford – jeune, travailleur et passionnant. Ce tableau de UtdArena montre comment il se classe face aux joueurs de United en termes de nombre de plaqués réalisés (volume) et de succès de plaquage (précision). Le graphique montre également comment ses chiffres se comparent très favorablement à tous les meilleurs milieux de terrain défensifs d’Europe, y compris Casemiro, Kanté, Gueye, Zakaria et Ndidi.

Les Red Devils sont liés à l’international français des moins de 21 ans depuis un certain temps, mais ils sont désormais confrontés à l’opposition de pratiquement tous les meilleurs clubs de la planète si l’on en croit les informations.

Il y a eu des rapports croissants et cohérents selon lesquels le Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Spurs, Arsenal, Bayern Munich et Borussia Dortmund poursuivent tous le talent précoce, qui est évalué à environ 45 millions de livres sterling.

