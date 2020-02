Le Real Madrid a obtenu les services de l’attaquant de Getafe, Jorge Molina, âgé de 37 ans, en tant que signature d’urgence après que l’ailier Lucas Vazquez a été exclu pendant cinq mois avec une blessure à la côte subie par une tête-crosse de l’entraîneur Zinedine Zidane.

Les autorités de la Liga ont donné leur feu vert à la signature d’urgence après que l’équipe médicale de Madrid a présenté lundi des preuves de la blessure de Vazquez.

L’Espagnol a accepté d’en prendre un pour l’équipe pour faciliter la signature, a déclaré Zidane, avec Los Merengues ayant besoin de plus de contributions de buts alors qu’ils essaient de suivre le rythme des leaders de la Liga, le FC Barcelone.

Le Français a déclaré qu’il avait pris la décision difficile d’infliger des lésions corporelles à Vazquez après avoir vu la récente signature d’urgence de Barcelone, Martin Braithwaite, apporter deux passes décisives pour la victoire 5-0 des Blaugrana sur Eibar, et regardant comme sa propre équipe a tiré un blanc contre Levante, perdant 0 -1.

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

La règle de signature d’urgence a été examinée depuis que Barcelone a braconné l’attaquant danois des candidats à la relégation Leganes.

Braithwaite a été signé après qu’Ousmane Dembele a été exclu pendant six mois dans une tournure des événements vraiment choquante et complètement imprévue, étant donné que l’ancien homme du Borussia Dortmund n’a aucun antécédent de blessure. Cela fait suite à une blessure de Luis Suarez, qui a également surpris les Catalans étant donné que l’Uruguayen n’a que 33 ans et qu’il est très dans la fleur de l’âge de son football.

Ces blessures sont survenues après que le Blaugrana a effectué les démarches tout à fait raisonnables et logiques pour vendre le talentueux attaquant droit Carles Perez à ses vainqueurs de la Ligue des champions 2017-18 AS Roma et laisser Cedric Bakambu coincé dans un aéroport de Hong Kong pendant la fenêtre de transfert.

“Nous pourrions nous asseoir ici et pleurer” mes que un farce “sur ce que Barcelone a fait, ou nous pourrions retirer une feuille de leur livre et lancer nous-mêmes une agitation similaire”, a déclaré Zidane.

Zidane a révélé qu’il avait dressé une liste de candidats potentiels pour prendre la «blessure», mais il a fini par choisir son premier choix.

«C’était Lucas, Mariano, Gareth. Dans cet ordre », a déclaré le Français. “Tout le monde sait que j’adorerais voir l’arrière de Gareth, mais il marque de véritables buts de shitpinger en finale de la coupe, c’est pourquoi je l’ai fait chuter au numéro trois.”

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Zidane a également exprimé une sympathie sincère et sincère pour Vazquez.

“Il n’est jamais agréable de voir l’un de vos joueurs se blesser, mais le coup est adouci – pardonnez le jeu de mots – du fait qu’il nous permet de signer un buteur en forme”, a déclaré Zidane, le visage rose pâle au coucher du soleil. travaillé dur pour supprimer un sourire qui risquait de s’échapper.

“Le club remercie Lucas pour son vaillant sacrifice, qui n’est que le dernier exemple du travail d’équipe et de l’altruisme qu’il incarne.”

Quant à la nouvelle signature Molina, Zidane a déclaré que cela faisait partie d’une volonté de se rapprocher des joueurs plus âgés pour équilibrer l’âge de l’équipe.

“Nous avons plusieurs jeunes joueurs dans notre équipe et prêtés, dont beaucoup sont encore des adolescents”, a déclaré Zidane. “Nous pensons qu’il est important d’égaliser les choses en signant des joueurs de persuasion plus gériatrique, et Jorge, à 37 ans, est parfait pour cela.”

Photo de DeFodi Images via .

Sur cette note, l’entraîneur de Madrid a révélé que la légende du Real Betis Joaquin et l’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic, tous deux âgés de 38 ans, feront l’objet de soumissions dans la fenêtre de transfert d’été, tandis que l’attaquant de 52 ans du Yokohama FC, Kazuyoshi Miura, pourrait être recruté. pour fournir un mentorat au prodige japonais Takefusa Kubo après son retour de son séjour au Real Mallorca.

La signature de Molina, associée à la capture de Braithwaite par Barcelone, a conduit à suggérer que les autorités espagnoles du football cherchent à supprimer la règle de signature d’urgence pour protéger les équipes contre le vol en dehors de la fenêtre de transfert.

Dans d’autres nouvelles, des sources disent à Managing Madrid que l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a été vu en train de courir avec un marteau l’attaquant Alvaro Morata sur le terrain d’entraînement.