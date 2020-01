Signatures du Real Madrid 2020: Reinier est un nouveau joueur de l’équipe Zidane LaLiga | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































L’équipe blanche a officialisé l’arrivée d’un Brésilien qui joue actuellement le pré-olympique

L’entraîneur du Real Madrid veut améliorer son équipe.

20 janvier 2020 à 11 h 39

Le Real Madrid a officialisé ce lundi par une déclaration la signature du jeune brésilien Reinier Jesus jusqu’en juin 2026, qui sera incorporé dans la filiale Castilla, lorsqu’il terminera le pré-olympique avec sa sélection.

“Le Real Madrid CF et le Clube de Regatas do Flamengo ont accepté de transférer Reinier, qui est lié au club jusqu’en juin 2006”, lit-on dans le dossier du club de Santiago Bernabéu, qui vise à rejoindre la deuxième équipe blanche à la fin le tournoi de qualification pour Tokyo 2020, qui se joue en Colombie et se terminera le 9 février.

Le Real Madrid a fait cette annonce un jour après que Reinier a eu 18 ans et a fait sa première en pré-olympique avec une victoire en Arménie contre le Pérou (1-0), un match dans lequel il a sauté sur la pelouse du stade du Centenaire à 72 minutes remplaçant Pedrinho.

L’arrivée de Reinier rejoint celle produite les années précédentes par d’autres jeunes promesses du football brésilien comme Vinicius Jr. et Rodrygo Goes, qui ont déjà eu l’occasion de jouer avec la première équipe du Real Madrid. Après avoir traversé la carrière de Vasco da Gamae, Botafogo et Fluminese, il est arrivé à Flamengo en 2017, dont la première équipe a fait ses débuts à la fin du mois de juin de l’année dernière lors d’un match de la Copa Libertadores contre Emelec et a fait sa première à la Brasileirao début août contre Bahia.

