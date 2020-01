Signatures du Real Madrid: Kylian Mbappé sera un nouveau «galactique» pour la saison prochaine, selon la chaîne ESPN | NCZD France

Mis à jour le 18/01/2020 à 08:38

Il approche lentement, mais sûrement, et le grand rêve de Real Madrid Cela pourrait être réalisé la saison prochaine. Depuis la France, ils ont veillé à ce que Kylian Mbappé Il jouerait sa dernière saison avec le maillot du PSG et serait prêt à arriver à Santiago Bernabéu d’ici la mi-2020.

Et dans la dernière édition de l’émission ESPN FC, diffusée par le célèbre réseau international, le journaliste français Julien Laurens a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé et la prochaine étape qu’il prendrait dans sa carrière. Dans Real Madrid Ils l’attendent à bras ouverts, en particulier le président Florentino Pérez.

Le présentateur de l’espace a posé une question directe sur la possibilité de voir les Français dans la «Maison Blanche». “Vous pouvez aller Mbappé au Real Madrid cet été? Il dominerait en Espagne avec Eden Hazard et sa compatritaBenzema », a-t-il consulté. Immédiatement, Laurens a déclaré qu ‘”il y a une grande possibilité que cela se produise cet été” (juin ou juillet de cette année). Cependant, l’équipe parisienne mettra tout en œuvre pour conserver Kylian pour une nouvelle fois.

Le Real Madrid et son avenir avec Kylian Mbappé

«Le PSG travaille à signer un nouveau contrat et à rester au moins un an de plus. Mais c’est une option pour partir cet été », a ajouté le communicateur en contact avec les médias précités.

En outre, Kylian Mbappé Il fera tout pour aller en Espagne car «son rêve est de jouer dans le Real Madrid, en particulier avec (Zinedine) Zidane. Cela arrivera-t-il cet été? J’espère qu’il sera retardé d’une autre année », conclut-il.

Il ne veut pas signer et cherche à atteindre le Real Madrid

Il y a quelques jours, le journal L’Equipe a détaillé la situation des Kylian Mbappé avec le PSG. Le joueur a un contrat jusqu’en juin 2022 et les Gaulois veulent proposer un renouvellement avec des améliorations de conditions.

Cependant, le journal sportif indique que, du fait de l’environnement du joueur de football, ils n’ont pas beaucoup l’intention d’entamer des négociations et, par conséquent, la prolongation de l’accord est suspendue.

ICI PLUS DU MONDE DU FOOTBALL …