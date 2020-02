Signorini: “Quand Diego a dit à Messi:” Ce n’est qu’à San Paolo que vous comprenez ce qu’est le football “”

Invité des colonnes d’Il Mattino Fernando Signorini, entraîneur sportif personnel historique de Diego Armando Maradona et de Leo Messi en équipe nationale, il a fait quelques déclarations en vue du premier match de sa carrière à San Paolo du phénomène de Barcelone prévu pour demain: “Messi avait peu entendu parler de Naples. Je garde cette nuit dans un hôtel à Moscou en tête, nous étions en Russie pour Une préparation amicale pour la Coupe du monde 2010: Lionel discutait avec Diego, avec moi et Lavezzi dans la salle Pocho. La discussion était sur Naples, la ville, la passion des gens et a continué pendant des heures avec les histoires de Maradona et Lavezzi et plus le temps passait, plus la salle était remplie d’autres joueurs. Je n’oublierai jamais les paroles de Diego à Messi: si vous ne jouez pas à Naples vous ne comprendrez jamais la passion de son peuple. De la même façon je n’oublierai pas la curiosité avec laquelle Lionel leur a posé des questions, presque incrédules. “