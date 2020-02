[SIGUE EN VIVO Liga de Quito vs. Independiente del Valle EN DIRECTO] via Gol TV: minute par minute ICI AUJOURD’HUI STREAM LIVE pour le jour 2 de la Liga Pro de Ecuador en ligne depuis Casa Blanca Reste du monde

Nous vivons un vrai grand jeu de Casa Blanca avec le Ligue Quito contre Indépendant de la vallée (LIVE | LIVE | ONLINE | STREAM LIVE) via GolTV à partir de 17h45 par date 2 du Equateur Pro League. Suivez le MINUTE À MINUTE du match sur le web Depor.com

Depor.com vous offrira la minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Ligue de Quito et Independiente del Valle.

Ligue Quito e Indépendant de la vallée jouera dans l’un des duels les plus attrayants de la journée actuelle de la ligue équatorienne. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Casa Blanca.

Jour et heure de la Ligue de Quito vs. Independiente del Valle par la Pro League of Ecuador

La Liga de Quito recevra Independiente del Valle ce samedi 22 février 2020, puis nous vous montrerons les horaires dans lesquels le match commencera dans votre pays.

Mexique – 16 h 45

Pérou – 17 h 45

Équateur – 17 h 45

Colombie – 17 h 45

Bolivie – 18 h 45

Venezuela – 18 h 45

Argentine – 19 h 45

Chili – 19 h 45

Paraguay – 19 h 45

Uruguay – 19 h 45

Brésil – 19 h 45

Espagne – 23h45

Le test de la Ligue

Ligue Quito Il profitera de l’affrontement contre le champion de la dernière Copa Sudamericana pour affiner son équipe en pensant aux débuts du Ggroup D de la Copa Libertadores contre l’Argentine River Plate le 4 mars à Quito.

«Le match sera très spécial pour moi car c’était mon équipe et je l’aime. J’ai eu l’occasion d’aller à son match Recopa et d’analyser ce qu’il fait. Independent est une équipe qui consolide une unité de football très importante, une équipe qui gère bien le ballon, avec des transitions rapides », a averti le joueur de Ligue Quito, Luis Ayala

Avec ma tête sur le «Fla»

Il Indépendant de la vallée, qui a gagné le premier rendez-vous 2-1 contre Mushuc Runa, pensera davantage au match revanche mercredi prochain pour la Recopa sud-américaine contre Flamengo, au Brésil, après 2-2 ce mercredi lors du match aller qui s’est déroulé en Stade Atahualpa.

Il se concentrera également sur sa présentation par le Groupe A des Libertadores, le 4 mars, contre le vainqueur de la phase éliminatoire entre son compatriote Barcelone et Cerro Porteño, Paraguay.

Quelle chaîne diffusera la League of Quito vs. Indépendant de la vallée par la Pro League of Ecuador?

Le choc League of Quito vs. Indépendant de la vallée, qui se déroulera au stade de la Maison Blanche, sera diffusé sur différentes chaînes du monde. Ci-dessous, nous vous montrons quel signal il émettra dans votre pays

Pérou – GolTV

Mexique – GolTV

Colombie – GolTV

Équateur -GolTV

Venezuela – GolTV

Argentine – GolTV

Chili – GolTV

Uruguay – GolTV

Que pense le DT de «Negriazul»?

«Toujours la Ligue à la Maison Blanche est très compliquée. Aujourd’hui, nous avons un modèle plus large qui nous permet de résoudre les suspensions de Pellerano et Franco. Ce samedi j’attends un rival attentif à profiter de notre erreur, sous haute pression. Ce sera sans aucun doute un grand match. Nous proposons toujours de gagner “, a déclaré l’entraîneur de Indépendant de la vallée, Miguel Ángel Ramírez.

