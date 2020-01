[SIGUE GRATIS VÍA CDF] Colo Colo vs. Université catholique LIVE de Temuco: canaux, date et heure Transmission STREAM LIVE via Chilevisión LIVE à Germán Becker en demi-finale de Copa Chile Reste du monde

Mis à jour le 18/01/2020 à 01:03

L’Allemand Becker de Temuco recevra un vrai grand match entre Colo Colo contre Université catholique (LIVE | LIVE | ONLINE | STREAM LIVE) via CDF à partir de 16h00 pour les demi-finales de la Coupe du Chili. Suivez la MINUTE À MINUTE et la transmission par les signaux de CDF Premium et de Chile TV pour le territoire local de ce grand match qui marquera le retour du football professionnel au plus haut niveau du pays, après les conflits sociaux qu’a vécu la communauté du sud.

De 20h06 (au Pérou) et 19h06 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Colo Colo vs. Université catholique.

Colo Colo vs. Université catholique: horaires et canaux

Pays Programmes Chaînes Mexique 15 h 00 Pérou, Colombie, Équateur 16 h 00 Chili 18 h 00 CDF Premium Argentine, Uruguay, Paraguay 18 h 00 Espagne 22 h 00 De Germán Becker! Colo Colo vs. Catholic University LIVE: affrontement pour la demi-finale de Copa Chile. (PHOTOSPORT)

L’attaquant argentin Nicolás Blandi est arrivé vendredi à Santiago du Chili pour passer l’examen médical pertinent et signer son contrat en tant qu’attaquant de Colo Colo. Le conseil de San Lorenzo de Almagro, âgé de 29 ans, a quitté les rangs du cyclone argentin pour s’inscrire dans la discipline Alba après que le club de la capitale ait payé 1,1 million de dollars pour ses services.

L’Argentin aura dans ses bottes la responsabilité des buts de Colo Colo pour la saison à venir, qu’il partagera avec le nouveau venu Matías Fernández, bien que dans le cas du Chilien c’était un retour à la maison après 10 ans de football dans le dehors

Avant l’Argentine, le Cacique a déjà signé «Mati» Fernández, les milieux de terrain chiliens César Fuentes et Leonardo Valencia, respectivement de l’Université catholique et Botafogo (BRA), avec le gardien Miguel Pinto, d’O’Higgins.

Colo Colo débutera la saison le 24 janvier le premier jour de la ligue chilienne et sa première internationale aux Libertadores est datée du 4 mars à domicile contre le Bolivien Jorge Wilstermann.

Malgré la situation particulière de la Coupe du Chili, le différend final doit également être mené pour déterminer le champion du tournoi et l’adéquation des paiements à sa réalisation.

