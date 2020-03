Interviewé par Sportitalia, Pierpaolo sileri, Sous-ministre de la Santé, fait le point sur l’urgence du coronavirus liée aux événements sportifs et notamment au football: “Il y aura des mesures préventives car les jeux sont désormais à risque. Peut-être que vous pourrez jouer à huis clos, on verra. On attend la décision finale ».