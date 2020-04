“S’ils m’appellent Russo, Gallardo et Soso, j’irais à San Lorenzo sans hésitation”

Walter Benítez, gardien actuel de Nice de France, met fin à son contrat avec le club français en milieu d’année et ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de son avenir. Cependant, eil ancien Quilmes a clairement indiqué qu’il aimerait continuer en Europe.

“Je gère ma carrière au jour le jour et je ne veux m’aventurer dans rien, mais Je veux réaliser mon rêve de jouer à San Lorenzo. Je ne sais pas à quel âge mais ça arrivera. Maintenant, je veux rester un peu plus longtemps en Europe “, a déclaré Benítez, en dialogue avec San Lorenzo Primero.

Dans le même esprit, il a ajouté: “Je suis fan grâce à ma grand-mère et mon frère aîné. La première fois que j’ai affronté San Lorenzo avec Quilmes, je suis allé à la banque et j’ai regardé les tribunes pendant longtemps. Mon idole était Saja, sa personnalité et sa rébellion m’ont choqué. J’étais très jeune et je le regardais déjà, en plus d’être un archer techniquement très complet. “

“C’est impressionnant ce que (Sebastián) Torrico a fait et l’affection que les gens ont pour lui. Celui couvert par (Agustín) Allione qui nous donne le championnat de Liniers, C’est la sauvegarde de rêve et je la choisis plutôt que n’importe quelle autre, à la fois en tant que fan et en tant que gardien de but“a ajouté l’ancien Quilmes.

Enfin, il a répondu à la question “Que feriez-vous si (Miguel) Russo, (Marcelo) Gallardo et (Mariano) Soso vous appelaient en même temps?”: “Je vais à San Lorenzo sans hésitation“Benítez condamné. Sera-t-il donné à l’avenir?