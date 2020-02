Silvestre-Livourne. Dernier cadeau de Spinelli ou premier coup de Yousif?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Dans l’après-midi, Livourne a officialisé l’arrivée du centre Matias Silvestre pour renforcer la défense. Un achat qui était dans l’air depuis quelques jours et qui arrive juste après l’annonce des adieux de Aldo Spinelli après 21 ans de présidence et l’arrivée de l’entrepreneur néerlandais Majd Yousif.

Un achat d’expérience, il revendique plus de 300 apparitions en Serie A, ainsi que la qualité pour partir à la recherche d’un salut très difficile mais toujours possible. Le moment de son arrivée, cependant, donne lieu à un petit doute risible: est-ce le dernier achat de l’ère Spinelli ou le premier achat de Yousif?

Dans le premier cas, le plus probable, il s’agirait d’un cadeau du mécène à une place à laquelle il a beaucoup donné et reçu la même chose malgré les années la relation s’est progressivement épuisée car il est normal que tant lorsque les résultats n’arrivent pas et nous connaissons des saisons opaques ou anonymes. Un dernier geste pour contribuer au salut d’une équipe qui est toujours au cœur de l’entrepreneur génois et qui a marqué un long chapitre de sa vie (Plus que Gênes aux commandes de laquelle il n’avait que 12 ans).

Dans le second, moins probable, ce serait plutôt le premier signe que le nouveau propriétaire a l’intention d’investir sur Livourne immédiatement et en tout cas de renforcer l’équipe en pêchant auprès des agents libres puisque la fenêtre du marché est fermée. Dans ce cas, Silvestre pourrait ne pas être la dernière et la seule arrivée de février.