Silvio Romero, d’être rejeté en Amérique pour champion des buts de la Super League argentine

Tout au long de son histoire, les Eagles of America ont eu de grands joueurs dans leurs rangs et ont passé de grands contrats qui ont laissé beaucoup à l’histoire de l’équipe Azulcrema, mais c’est aussi un fait qu’il y a l’autre côté de la médaille. Des joueurs qui sont arrivés avec un bon signe et ont déçu les fans d’Amérique. Les footballeurs qui n’ont pas donné la largeur et ont dû quitter l’Amérique même par la porte arrière, comme c’est le cas avec Silvio Romero.

Le départ de l’attaquant argentin n’a pas été autant souhaité car à la fin de son séjour en Amérique, il est devenu l’un des joueurs les plus critiqués pour les fans et, comme si cela ne suffisait pas, l’Argentin a compliqué son départ de l’équipe américaniste.

Cependant, le football donne sa revanche et l’attaquant argentin a réussi à surmonter cette situation de manière remarquable et, étant désormais un attaquant indépendant, il a remporté le titre de champion de la Super League argentine.

Avec 12 buts, Silvio Romero à égalité au sommet avec l’attaquant de River Plate Rafael Santos Borré, il a donc été couronné par le joueur de football colombien et a pris une bonne revanche sportive après que ses derniers moments dans le football mexicain n’aient pas été les meilleurs .