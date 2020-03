Silvio Romero ne doutait pas de la décision de River de ne pas apparaître: “C’était ce que nous pensions tous”

Bien que nous respections tous la quarantaine préventive et obligatoire du coronavirus, la maladie appelée pandémie due à Organisation mondiale de la santéCertains joueurs en profitent pour donner des notes et parler de leur mode de vie, de la fin de leurs compétitions locales ou internationales et de ce qu’ils attendent de leur équipe à l’avenir.

Silvio Romero, capitaine et marqueur de Independiente, a félicité River pour la mesure qu’il a prise. Il convient de rappeler que le millionnaire a décidé de ne pas comparaître contre l’Atlético Tucumán lors de la première date de la Super League Cup, qui s’est disputée à huis clos dans tous les stades. “Ce que River a fait, c’est ce que nous pensions tous”, a révélé le numéro neuf rouge. Et il a ajouté: “Il faut prendre conscience et suivre les ordres de l’Etat. La suspension était quelque chose qui était attendue. Nous avons parlé avec Vélez de ne pas jouer, mais il était trop tard”.

Concernant Sergio Marchi, le propriétaire de Joueurs de football argentins de guilde, Il a maintenu: “Il a fait du bon travail. Avec les succès et les erreurs, nous nous sommes sentis identifiés. Nous n’avons pas été exposés, car ils ont pris les précautions de jouer à huis clos. La vulnérabilité était dans les concentrations.”

En outre, Romarin Il a évoqué la situation de son fils Mateo, qui souffre d’encéphalopathie chronique non évolutive – mieux connue sous le nom de paralysie cérébrale. “Je changerais toutes mes réalisations pour votre santé”, a-t-il assuré lors d’un dialogue avec Radio Mitre. “J’aime vraiment parler de Matthieu, quel est votre quotidien. Pour nous, c’était un enseignement de la minute zéro. Il est un exemple depuis sa naissance. Il se lève avec le même désir et le même bonheur “, a ajouté l’attaquant.

Enfin, il a déclaré: “Il ne peut toujours pas communiquer normalement. C’est très amusant et dégage un bonheur difficile à expliquer. Nous les encourageons à avoir le moins de suites possible. Je changerais de métier si nécessaire.”