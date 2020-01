Simeone a évoqué l’éventuelle séparation de Mono Burgos: “C’est un ami, nous sommes ensemble depuis 19 ans”

Mardi dernier, El Larguero de Cadena SER a fait part de la ferme possibilité que Germán Burgos arrête de travailler avec Diego Simeone dans le Athlète de Madrid d’entreprendre seul sa carrière de directeur technique.

Précisément, le “Cholo” a été consulté à ce sujet lors de la conférence de presse qu’il a donnée avant le match de Copa del Rey face à Culturel léonais et n’a pas évité la réponse.

“Ils se connaissent depuis 25 ans, c’est un ami, nous travaillons ensemble depuis 19 ans et lui, lorsqu’il devra répondre et expliquer tout ce qu’il doit à ses sentiments et à ses besoins, fera de même”, a-t-il répondu. Simeone.

De cette façon, l’avenir de la Monkey Burgos. Quelle décision allez-vous prendre? Burgos et SimeoneEn plus d’être ensemble dans le “Colchonero”, ils ont partagé leur travail Catane (Italie) et Courses.

