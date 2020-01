Simeone: “En première mi-temps on ne joue pas”

Diego Simeone a été critique, dans des déclarations à Movistar TV, avec le match joué par l’Atlético, en première mi-temps, avant SD Eibar: «Nous avons mal commencé, en première mi-temps nous n’avons pas joué, nous n’avons pas fait ce que nous devions faire en deuxième mi-temps nous avons eu un meilleur jeu et plus de participation dans le domaine rival. Nous avons très bien concouru, la Ligue est différente de la Super Coupe. Si vous vous trompez, les rivaux sont prêts à vous vaincre. Le VAR? J’espère que cela sert toujours à ajouter, il faut être patient et l’accompagner. Ipurua est un domaine difficile, quand nous avons gagné, c’était serré. Maintenant, nous devons être patients et savoir où nous en sommes et quel est l’objectif. »