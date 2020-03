Simeone mise sur Felix contre Séville

L’entraîneur a décidé d’avoir le Portugais en entrée ce week-end afin qu’il atteigne 100% de l’affrontement des Champions.

Votre heure est venue, non?

«O menino» des 120 millions d’euros a 3 mois pour prouver que, même cette saison, sa signature a été rentable.

Le Portugais se joue, comme son équipe, beaucoup dans cette semaine décisive pour les rojiblancos. L’Atletico reçoit d’abord un rival direct pour l’Europe comme Séville à domicile, puis se lance dans le grand exploit de Liverpool. N’arrêtez jamais de croire.

João Félix serait le gros pari pour les deux parties, à commencer par son titre contre Séville.

Apparemment à l’entraînement hier, Cholo parierait sur lui au lieu de Carrasco et Marcos Llorente remplaçant Thomas sanctionné. Simeone, dans les différents jeux et exercices de balle, en a mis onze dans lesquels ils étaient Vrsaljko, Savic, Felipe, Beautiful (Lodi a fait un travail réfléchi dans le gymnase et c’est très bien, donc il pourrait être un débutant); Correa, Marcos Llorente, Saúl, Koke; Morata et João Félix. Ça vous plaît?